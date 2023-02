Netflix modifica di nuovo le regole sulla condivisione password: facciamo il punto

Grande è la confusione sotto li cielo di Netflix. Dopo l'annuncio sulla stretta nella condivisione delle password, la piattaforma streaming rimodifica le regole instillando nuovi dubbi negli utenti.

Nel dicembre 2022, Netflix ha annunciato che intendeva contenere la condivisione delle password e avrebbe addebitato un extra agli abbonati che intendono condividere dei propri accessi con membri al di fuori della loro famiglia. Il 1° febbraio, Netflix ha rivelato il suo piano per impedire agli abbonati di condividere la password, piano a cui avrebbe apportato ulteriori modifiche dopo le proteste degli utenti.

Gli 80 migliori film da vedere su Netflix - Lista aggiornata a Febbraio 2023

"Sappiamo che c'è stata molta confusione sulla condivisione di Netflix Un account Netflix è destinato a un nucleo familiare, quindi stiamo implementando nuove funzionalità in Canada, Nuova Zelanda, Portogallo e Spagna (e altrove nei prossimi mesi) per darvi un maggiore controllo sul tuo account..." chiarisce Netflix in un nuovo comunicato diffuso via Twitter.

L'aggiornamento afferma che gli utenti imposteranno una posizione di casa principale, ma la piattaforma di streaming sarà ancora accessibile su un dispositivo personale o su una nuova TV durante i viaggi o le vacanze. Per quanto riguarda gli spettatori aggiuntivi al di fuori della famiglia, gli abbonati Netflix possono acquistare profili per un massimo di due persone con cui non vivono per un extra di 5,95 dollari per profilo. Netflix afferma di aver sperimentato queste misure con i clienti latinoamericani nell'ultimo anno e, a partire da oggi, gli abbonati in Canada, Nuova Zelanda, Portogallo e Spagna saranno interessati da questi cambiamenti.