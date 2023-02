Netflix svela il piano per interrompere la condivisione delle password, ecco i dettagli

Netflix ha rivelato finalmente i dettagli del piano per porre fine alla condivisione delle password. A dicembre, la piattaforma ha annunciato che la condivisione delle password non sarebbe più stata tollerata dal servizio di streaming a partire dal 2023. All'epoca, Netflix stava ancora sperimentando il nuovo modello senza condivisione delle password; per elaborarlo lo streamer ha testato le versioni del nuovo piano in diversi paesi dell'America Latina.

Adesso Netflix ha finalmente chiarito i dettagli del suo piano per interrompere la condivisione della password nelle nuove pagine del Centro assistenza (tramite The Streamable). Per impedire alle persone di diffondere le proprie password, da ora in poi Netflix chiederà agli utenti di accedere al Wi-Fi della propria posizione di casa almeno una volta ogni 31 giorni. La piattaforma consentirà comunque agli abbonati di condividere l'account tra più dispositivi, ma tali dispositivi devono provenire da utenti della stessa famiglia. Il numero di dispositivi con condivisione consentita dipenderà dal tipo di piano scelto, come stabilito in precedenza dalla piattaforma.

Netflix, importanti novità in arrivo: condivisione a pagamento delle password già nei prossimi mesi

Cosa rischia chi viola la nuova regola?

Gli utenti che violeranno la nuova politica potrebbero rischiare di vedersi bloccato quel dispositivo dall'account, anche se agli abbonati non verrà addebitato alcun costo per l'utilizzo di un dispositivo al di fuori della famiglia. Per coloro che sono preoccupati di non essere più in grado di accedere ai propri account in viaggio, Netflix ha una soluzione alternativa: gli utenti potranno accedere alla TV di un hotel o al proprio computer e conservare le proprie informazioni su quel dispositivo fino a sette giorni consecutivi senza che quel dispositivo venga bannato.

Il giro di vite sulla condivisione delle password di Netflix arriva quasi un anno dopo che Netflix aveva annunciato un'emorragia di abbonati nella primavera del 2022. Ciò ha spinto la piattaforma a prendere in considerazione una serie di nuove iniziative per aumentare il numero di abbonati, tra cui l'interruzione della condivisione delle password. Netflix stima che oltre 100 milioni di utenti in tutto il mondo accedano a Netflix tramite l'account di un altro, quindi la speranza dello streamer è di vedere un notevole aumento degli abbonati limitando gli account a una singola famiglia.

"Questa non sarà una mossa universalmente popolare", ha detto il co-CEO di Netflix Greg durante il meeting sugli utili del quarto trimestre 2022 della società, prevedendo un quota di cancellazione di abbonati per protesta contro la nuova politica.