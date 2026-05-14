Dimenticate James Dean: nel nuovo La valle dell'Eden di Netflix la vera star è Florence Pugh

Due generazioni a confronto. La valle dell'Eden è ricordato come uno dei cult di Elia Kazan che immortalò il mito di James Dean. Oggi, con la complicità di Netflix, la nipote Zoe Kazan ha firmato un adattamento in forma di serie che sposta l'attenzione sulla protagonista femminile, interpretata dalla star Florence Pugh, come rivela il primo teaser dello show in arrivo in streaming in autunno.

Di cosa parla La valle dell'Eden

Ambientato nella valle del fiume Salinas, in California settentrionale, La valle dell'Eden vedrà Florence Pugh nei panni di Cathy Ames, la cui esistenza si intreccia a quella della famiglia Trask, in particolare a quella di Adam e Charles Trask, interpretati rispettivamente da Christopher Abbott e Mike Faist. Si profila una saga familiare che si snoda per decenni tra eredità, violenza, desiderio e scelte morali.

"Quando ero bambina, immaginavo di poter diventare più piccola. Così piccola che le cose cattive non potevano trovarmi e io potevo scomparire", dice Pugh nel teaser, prima di aggiungere: "Perché il mondo è pieno di malvagità"_, introducendo il mood drammatico della serie limited.

Oltre ai tre personaggi principali, nel cast troviamo Hoon Lee nel ruolo di Lee, Tracy Letts nel ruolo di Cyrus Trask, Martha Plimpton in quello di di Faye, Ciarán Hinds nel ruolo di Samuel Hamilton, Joseph Zada in quello di Cal Trask e Joe Anders nel ruolo di Aron Trask.

Dal romanzo al film fino alla serie Netflix

Il romanzo originale di John Steinbeck del 1952 si concentra su un dramma familiare dal sapore biblico che racconta le vicende di due famiglie, gli Hamilton e i Trask. Protagonisti della saga, che va dalla Guerra civile alla Prima Guerra Mondiale, da una parte il vecchio Samuel Hamilton, immigrato dall'Irlanda, e dall'altra Cyrus Trask insieme ai figli Adam e Charles, e ai nipoti Aron e Caleb, gemelli nati dalla misteriosa Cathy Ames, reincarnazione di Eva e di Satana allo stesso tempo, con cui tutti nel corso della lunga vicenda devono misurarsi.

Nell'adattamento di Elia Kazan, il focus era il rapporto conflittuale tra i due fratelli, Caleb, interpretato da James Dean, e Aaron, che aveva il volto di Richard Davalos. La versione Netflix sembra porre Cathy al centro della narrazione, affidando a Florence Pugh il ruolo moralmente ambiguo, con una svolta potenzialmente intrigante e innovativa.