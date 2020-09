Netflix acquista Malcolm & Marie, il film con John David Washington e Zendaya

Netflix ha acquisito per 30 milioni Malcolm & Marie, il film con John David Washington e Zendaya scritto, diretto e prodotto da Sam Levinson che verrà reso disponibile prossimamente sulla piattaforma streaming.

Le riprese di Malcolm & Marie sono state effettuate tra il 17 giugno e il 2 giugno, durante l'emergenza sanitaria, negli spazi di Caterpillar House a Carmel, California. Il film con star Zendaya Coleman e John David Washington aveva le approvazioni necessarie da parte dei sindacati WGA, DGA e SAG-AFTRA.

Deadline ha anticipato che il progetto diretto da Sam Levinson ha dei punti in comune con Storia di un matrimonio e affronterà delle tematiche sociali e riguardanti la pandemia legate alla situazione attuale della società. La location, descritta come una "meraviglia architettonica" rispettosa dell'ambiente ha permesso alla produzione di usare in maniera ridotta l'aria condizionata o il riscaldamento, elemento utile per mantenere la sicurezza durante le riprese.

A quanto sappiamo finora della trama, John David Washington dovrebbe interpretare un regista che fa ritorno a casa dopo una premiere insieme alla fidanzata. Una volta a casa, i due cominciano ad analizzare la loro relazione che rischia di precipitare. La sceneggiatura è stata scritta in soli sei giorni.

John David Washington e Zendaya, in precedenza, avevano lavorato insieme nella serie HBO Euphoria, sospesa per via dell'emergenza sanitaria.