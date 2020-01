Netflix: i film originali più attesi del 2020

Dopo il successo di Storia di un matrimonio e The Irishman, Netflix si prepara a diffondere sulla piattaforma nuovi lungometraggi originali per conquistare vecchi e nuovi utenti, diamo uno sguardo ai film originali più attesi del 2020.

E' ancora presto per conoscere in dettaglio le nuove produzioni targate Netflix che approderanno sulla piattaforma nel corso del 2020, ma vi sono alcuni titoli che senza dubbio andranno a solleticare l'attenzione dei fan. Tra questi sono in arrivo sulla piattaforma un paio di adattamenti da produzioni di Broadway, mentre Will Ferrell sarà protagonista di un film sul fenomeno dell'Eurovision e non manca una buona dose di commedie romantiche per chi vuole sognare.

To All the Boys I've Loved Before 2

Atteso sequel di To All the Boys I've Loved Before, la rom-com teen torna a mostrare le vicissitudini sentimentali di Lara Jean Covey (Lana Condor) e del suo finto fidanzato Peter Kavinsky (Noah Centineo), coinvolti stavolta in una vera relazione finché un terzo incomodo non arriverà a sconvolgere la routine.

The Christmas Chronicles 2

Altro sequel targato Netflix, il film vede il ritorno di Kurt Russell nei panni di Santa Claus e della sua compagna di vita Goldie Hawn, che sarà Mrs. Claus.

The Princess Switch: Switched Again

Anche il sequel di Nei panni di una principessa troverà la sua via per approdare sulla piattaforma streaming nel corso dell'anno appena iniziato. Confermato il ritorno di Vanessa Hudgens nei panni della Duchessa Margaret e della sua sosia Stacy.

The Prom

Adattamento dell'omonimo musical di Broadway, The Prom racconta la storia di Emma, un adolescente che vuole portare un'altra ragazza al ballo della scuola, ma ottiene solo resistenze dalla retrograda cittadina dell'Indiana in cui vive. L'esordiente Jo Ellen Pellman è affiancata da un supercast composto da Meryl Streep, Nicole Kidman e James Corden. Il film approderà su Netflix in autunno.

The Boys in the Band

Altro adattamento da una pièce di Broadway che ha vinto il Tony per il Miglior Revival nel 2019, il film incentrato su un gruppo di amici omosessuali vede nel cast Jim Parsons, Zachary Quinto, Andrew Rannells e Matt Bomer.

The Last Thing He Wanted

L'adattamento del thriller politico di Joan Didion del 1996 vedrà protagonista una Anne Hathaway coi capelli rossi fuoco e un look molto diverso, qui nei panni di una giornalista politica che segue la campagna presidenziale del 1984 finendo per subentrare al padre come trafficante d'armi per il governo degli Stati Uniti in America Centrale. Insieme alla Hathaway, Willem Dafoe, Ben Affleck, Toby Jones e Rosie Perez. Il film avrà la sua anteprima mondiale al Sundance Film Festival il 27 gennaio.

All the Bright Places

Altro teen romance che vede Elle Fanning e Justice Smith nei panni di una giovane coppia che si sostiene attraversando dolori e difficoltà. I due si incontrano in cima al campanile della scuola dove entrambi meditano di suicidarsi, ma la vicinanza reciproca li aiuterà a superare la malattia mentale.

The Devil All The Time

Sebastian Stan, Robert Pattinson, Tom Holland, Bill Skarsgård e Mia Wasikovska protagonisti del film che racconta quello che accade in un luogo isolato chiamato Knockemstiff, Ohio, alle prese con una tempesta animata da fede, violenza e voglia di vendetta. Willard Russell, disperato nel tentativo di salvare la moglie morente, si affida alla preghiera e successivamente al sacrificio. Il figlio Arvin decide quindi di entrare in azione e trasformarsi da ragazzo vittima dei bulli a un uomo che sa quando è arrivato il momento di agire. Il giovane interagisce con un gruppo di personaggi che comprende una coppia di serial killer, un predicatore che mette alla prova la sua fede e un corrotto sceriffo locale. La storia si svolge nel corso di due decenni.

I'm Thinking of Ending Things

Ancora un adattamento letterario dal romanzo di Iain Reid del 2016. Toni Collette interpreta una donna che prova il desiderio di suicidarsi mentre è in viaggio per incontrare i genitori del fidanzato Jake. Prima che la coppia arrivi a destinazione, l'uomo la lascia e se ne va. Il film porta la firma del regista e sceneggiatore Charlie Kaufman.

Eurovision

Will Ferrell, Rachel McAdams, Demi Lovato e Pierce Brosnan vanno a comporre il cast di questa folle commedia incentrata sull'Eurovision Song Contest, celebre competizione musicale internazionale divenuta fenomeno globale con fan in tutto il mondo.

