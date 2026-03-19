Netflix contro le critiche di Hollywood: "Non semplifichiamo le trame per lo smartphone"

I dirigenti Netflix smentiscono le accuse di "semplificazione" dei contenuti per spettatori distratti. Dopo le polemiche nate agli Oscar e dalle dichiarazioni di Damon e Affleck, la piattaforma difende la complessità narrativa e il rispetto per pubblico e autori.

Nel dibattito contemporaneo sullo streaming, una domanda torna ciclicamente: le piattaforme stanno adattando le storie a un pubblico distratto? Netflix interviene direttamente sulla questione, respingendo le accuse e rilanciando una visione che punta sulla qualità e sull'intelligenza degli spettatori.

La polemica e la risposta: "Non esiste questo principio"

Negli ultimi giorni, una battuta diventata virale durante gli Oscar ha riacceso un tema delicato: l'idea che le piattaforme streaming, e in particolare Netflix, chiedano agli autori di semplificare o ripetere le trame per un pubblico distratto, spesso impegnato con lo smartphone. Uno sketch con Conan O'Brien e Sterling K. Brown aveva ironizzato proprio su questo, immaginando una versione iper-esplicativa di "Casablanca".

Un ritratto di Matt Damon

A fare chiarezza è stato Dan Lin, responsabile dei film per Netflix, che ha respinto categoricamente questa narrativa: "Non esiste un principio del genere". E ha aggiunto, con tono deciso: "Se guardate i nostri film o le nostre serie, non ripetiamo la trama. Non so da dove venga questa idea. Noi siamo concentrati a fare grandi film". Una presa di posizione netta, che cerca di ribaltare un'accusa ormai ricorrente.

Non è la prima volta, infatti, che Netflix viene associata a questa pratica. Matt Damon, durante la promozione del film "The Rip", aveva raccontato un'esperienza diversa: "[Netflix dice che] possiamo avere una grande scena d'azione nei primi cinque minuti? Vogliamo che le persone restino. E non sarebbe male ripetere la trama tre o quattro volte, perché la gente guarda mentre usa il telefono". Anche Ben Affleck aveva contribuito al dibattito, citando esempi di produzioni che dimostrerebbero come questo approccio non sia necessario per avere successo.

Creatività, pubblico e nuovi strumenti: la posizione di Netflix

Alla difesa di Netflix si sono uniti anche altri vertici della piattaforma, rafforzando una linea comune. Bela Bajaria, Chief Content Officer, ha definito l'idea stessa offensiva per i creativi: "È offensivo pensare che potremmo dare una nota del genere e che i registi la accetterebbero". Una dichiarazione che sposta il discorso su un piano di rispetto reciproco tra piattaforma e autori, suggerendo che il controllo creativo non sia così invasivo come spesso si immagina.

Bn Affleck in una scena

Sulla stessa linea Jinny Howe, responsabile delle serie scripted per Stati Uniti e Canada, che ha sottolineato la fiducia nel pubblico: "Sappiamo quanto gli spettatori siano attenti e intelligenti. Notano tutto". Un'affermazione che ribalta la percezione dello spettatore passivo, restituendo invece l'immagine di un'audience attiva, capace di cogliere sfumature e dettagli senza bisogno di spiegazioni ridondanti.

Parallelamente, Netflix continua a esplorare nuovi strumenti per i filmmaker, come dimostra l'acquisizione della società AI InterPositive, fondata da Ben Affleck. Bajaria ha chiarito che si tratta di risorse opzionali, pensate per supportare la creatività senza imporre modelli: "Vogliamo offrire i migliori strumenti a chi li desidera. Alcuni non li vogliono, e non devono usarli". Un approccio che punta a mantenere flessibilità e libertà espressiva.

In un contesto dove l'attenzione del pubblico è sempre più frammentata, la posizione di Netflix appare chiara: non adattare le storie a una presunta distrazione, ma continuare a costruire contenuti che richiedano - e meritino - attenzione. Una sfida che, più che tecnica, resta profondamente culturale.