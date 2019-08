"Netflix, basta personaggi gay": la risposta all'utente omofobo

Il colosso dello streaming non ammette commenti omofobi dai suoi utenti, rispondendo per le rime alle critiche sui social.

Netflix non accetta le discriminazioni di genere e spesso si ritrova a dibattere sui social con utenti omofobi in merito ai personaggi gay delle serie.

L'account di Netflix Francia, in particolare, ha risposto a un utente particolarmente infervorato che si era scagliato contro i personaggi gay di alcune serie tv disponibili sul catalogo della piattaforma streaming: "I gay non sono necessari nelle vostre serie"

La risposta ufficiale di Netflix non si è fatta attendere e il tweet è diventato virale in poche ore: "E tu non sei necessario tra i nostri abbonati".

T'es pas nécessaire dans nos abonnés. — Netflix France (@NetflixFR) August 7, 2019

Il tweet in poche ore ha ottenuto un numero molto alto di like e di risposte, 16 mila retweet e 44 mila like. Una risposta incisiva e che va dritta al punto, come a voler dare un avvertimento chiaro e limpido a tutti gli omofobi in circolazione. Il commento ha portato, ovviamente, a un fiume di risposte, con la maggioranza degli utenti che si complimenta con la risposta di Netflix.

Altri, però, non hanno reagito in modo positivo alla risposta di Netflix, definita poco consona a un nome del genere. Alcuni hanno addirittura dichiarato la cancellazione del proprio abbonamento, disdegnati da questo atteggiamento.