Netflix conferma i piani per dei progetti futuri con David Fincher

La prolifica collaborazione tra Netflix e David Fincher continuerà dopo il successo di Mank e dell'ultimo The Killer, che è stato presentato in concorso durante la Mostra del Cinema di Venezia 2023. A confermare la notizia è stato il responsabile degli originali cinema di Netflix, Scott Stuber, durante un'intervista a Collider in occasione della riapertura dell'American Cinematheque all'Egyptian Theatre di Hollywood, dove sarà proiettato l'ultimo film di Fincher.

Quando l'intervistatore ha chiesto a Stuber se ci fossero in programma altri progetti futuri con il regista di Fight Club, il capo di Netflix ha risposto: "Certo. Sì, voglio dire, abbiamo molti progetti in sviluppo con lui. È un tesoro di Netflix sotto molti aspetti. Voglio dire, ha davvero amplificato l'azienda, l'ha portata in vita, è stato uno dei primi artisti, se non il primo, a dire davvero 'Sono disposto a creare le mie storie su questa piattaforma'".

Stuber ha poi aggiunto parole di lode per il regista: "David è una delle persone più brave in entrambi i media in tutto il nostro settore, giusto? Quindi, qualsiasi cosa voglia fare in uno dei due, siamo entusiasti. È così talentuoso, scrupoloso e preciso. È davvero fantastico. Quello che mi piace di lui è che vuole rendere tutti migliori, vuole aspirare alla grandezza, ed è sempre proficuo lavorare e fare affari con una persona del genere".

The Killer

The Killer vede Michael Fassbendernelle vesti di un assassino su commissione che deve rimediare ai danni provocati da un suo errore madornale. Per interpretare il ruolo del misterioso killer sociopatico Fassbender si è sottoposto ad un allenamento di dieci settimane per mettersi in forma, ha studiato varie tecniche di combattimento e si è documentato sulla vita di vari assassini. The Killer uscirà su Netflix il 10 novembre 2023.