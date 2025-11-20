Squid Game: America, primi dettagli del plot della serie di David Fincher, quando si girerà

Le ultime notizie del remake americano di Squid Game diretto da David Fincher risalgono a parecchi mesi fa, ma se qualcuno sospettava che il progetto fosse ormai morto dovrà ricredersi. La serie, che sarà intitolata Squid Game: America, è stata inserita nel sito web della Film and Television Industry Alliance con data di inizio delle riprese fissata al 26 febbraio 2026. Secondo il sito, le riprese dovrebbero svolgersi a Los Angeles.

Le informazioni sul sito web confermano David Fincher alla regia mentre il regista della serie coreana Hwang Dong-hyuk e il produttore Kim Ji-yeon figurano come produttori del nuovo show insieme a Fincher, Zeus Zamani e Rhett Giles. Dennis Kelly è indicato come sceneggiatore mentre per il momento l'unico membro del cast confermato è Cate Blanchett.

Un primo piano di David Fincher alla Mostra del Cinema di Venezia

La descrizione del plot di Squid Game: America

Sul sito della Film and Television Industry Alliance compare anche una breve descrizione della serie in cui si legge: "Versione statunitense della serie coreana di successo, lo spin-off è ambientato nello stesso mondo, ma ci permette di vedere come i giochi vengono gestiti in America".

A quanto pare il reboot americano si svolgerà dopo il finale di Squid Game, una scelta che chiarisce come la serie originale si colleghi allo spinoff.

Come si ricollega Squid Game: America all'originale coreano?

Come spiega IGN, Gi-hun, il personaggio principale della serie, si sacrifica alla fine del gioco per salvare la figlia di Jun-hee (Jo Yuri), Player 222. Dopodiché, Front Man (Lee Byung-hun) ordina l'evacuazione dell'isola, ma prima salva la bambina. Diversi mesi dopo, Front Man incontra una reclutatrice americana interpretata da Cate Blanchett in un vicolo di Los Angeles, che gioca a ddakji con qualcuno. Si scambiano un'occhiata, e poi scorrono i titoli di coda: è chiaro che l'ambiguo finale della terza stagione è stato realizzato con un occhio al nuovo show che potrebbe prevedere anche il ritorno di Front Man, anche se per il momento questa è solo una speranza dei fan priva di conferme.

Al di là di questo gancio, per adesso non è chiaro come verrà impostato lo spinoff. Sappiamo che ci saranno dei giochi e che stavolta il tutto sarà ambientato in America, ma al di là di ciò il progetto di David Fincher è avvolto nel mistero. Essendo Squid Game la serie Netflix più popolare di sempre, si prevede un'espansione del franchise in ottica internazionale, ma coerente con quanto visto finora.