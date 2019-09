Nell'erba alta, Netflix annuncia la data di uscita del film tratto da Stephen King!

Nell'erba alta, film Netflix tratto dal racconto di Stephen King e suo figlio Joe Hill, ha finalmente una data di uscita: 4 ottobre 2019.

La notizia è stata accompagnata dalla presentazione del poster e della prima foto ufficiale.

Alla regia di In the Tall Grass c'è Vincenzo Natali, autore anche della sceneggiatura e le immagini pubblicate online mostrano una giovane in un campo e un ragazzino con il suo golden retriever.

Nel cast del film Nell'erba alta ci sono Patrick Wilson nel ruolo di Ross, Rachel Wilson che sarà Natlie, Will Buie Jr. nella parte di Tobin, Laysla De Oliveira che sarà Becky e Avery Whitted che interpreterà Cal.

Al centro della storia ci sono Beck e Cal che si allontanano da casa addentrandosi nell'erba alta dopo aver sentito un bambino urlare. Fratello e sorella si addentrano nel campo, scoprendo ben presto che non c'è via di uscita.

Il racconto è nato dalla collaborazione tra Stephen King e suo figlio Joe Hill. Le riprese si sono svolte prevalentemente in Ontario, Canada.

Ecco la locandina e la prima foto ufficiale:

In The Tall Grass: il poster del film