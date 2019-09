Nell'erba alta: il trailer del film Netflix tratto dal racconto di Stephen King!

Nell'erba alta è il nuovo film Netflix, di cui è stato diffuso il pimo trailer, tratto dal racconto scritto da Stephen King e suo figlio Joe Hill.

Il video mostra i fratelli Beck e Cal mentre sentono delle grida disperate di un ragazzino che chiede aiuto, addentrandosi così in un campo di erba alta. La giovane si rende però presto conto che sta accadendo qualcosa di strano, tra apparizioni, incontri e presenze inquietanti.

Alla regia di In the Tall Grass c'è Vincenzo Natali, autore anche della sceneggiatura e le immagini pubblicate online mostrano una giovane in un campo e un ragazzino con il suo golden retriever.

Nel cast del film Nell'erba alta ci sono Patrick Wilson nel ruolo di Ross, Rachel Wilson che sarà Natalie, Will Buie Jr. nella parte di Tobin, Laysla De Oliveira che sarà Becky e Avery Whitted che interpreterà Cal.

La sinossi ufficiale anticipa:

Certi luoghi sembrano avere vita propria.

Ispirato al racconto di Stephen King e Joe Hill. Quando i fratelli Becky e Cal sentono le grida d'aiuto di un bambino provenire da un campo di erba alta, si addentrano per salvarlo, ma si ritrovano presto intrappolati da una misteriosa forza che li disorienta e li separa. Isolati dal mondo e incapaci di sottrarsi alla morsa del campo, presto scoprono che farsi trovare è forse l'unica cosa peggiore di perdersi