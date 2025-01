Nella tana dei lupi 3 è ufficiale: Gerard Butler tornerà nel terzo capitolo del franchise

Lionsgate, Tucker Tooley Entertainment e G-BASE stanno avviando lo sviluppo di un terzo film della saga Nella tana dei lupi con Gerard Butler protagonista.

Nella tana dei lupi 2: Pantera ha aperto al primo posto al box-office nordamericano e ha incassato finora più di 32 milioni di dollari in patria. Il film è stato lanciato successivamente su PVOD.

Secondo quanto riportato da Deadline, lo stesso Butler tornerà a essere protagonista e a produrre la pellicola attraverso il suo marchio G-BASE, insieme al socio Alan Siegel, e Lionsgate è in trattative con lo sceneggiatore e regista del franchise Christian Gudegast per tornare a scrivere e dirigere la prossima storia. Si prevede inoltre che O'Shea Jackson Jr. tornerà nei panni di co-protagonista del terzo capitolo.

Nella tana dei lupi 2: Gerard Butler entra in azionr

All'inizio del mese, Jackson Jr. ha dichiarato a Variety che sperava nell'arrivo di un nuovo capitolo di Nella tana dei lupi in un prossimo futuro. "Non voglio indorare la pillola: sto cercando di portare dentro Vin Diesel. Per citare Ryan Reynolds, voglio lavorare con Gerard fino a 90 anni".

Nella tana dei lupi 2 schizza in testa al box office USA, flop bruciante per Better Man, solo 1 milione

"Ho un tale feeling con questi ragazzi. So quanto voglio fare questi altri film, ma non possiamo sminuire questa cosa bellissima che abbiamo fatto. Ci sono voluti sei o sette anni per fare il secondo. Spero che per il prossimo non ci voglia tutto questo tempo. Nel nostro cuore, non lo faremo se non sarà giusto e se non avrà quegli stessi elementi che hanno fatto innamorare il pubblico del franchise all'inizio", ha aggiunto. Su queste pagine potete recuperare il trailer di Nella tana dei lupi 2: Pantera.

La Tucker Tooley Entertainment, che ha prodotto e co-finanziato il primo film e ha portato il franchise alla Lionsgate dalla STX, co-produrrà e finanzierà Nella tana dei lupi 3. Tooley produrrà con la sua etichetta e Lionsgate distribuirà il prossimo capitolo.