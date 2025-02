Nella Tana dei Lupi 2 - Pantera, Gerard Butler è scatenato nella clip esclusiva

Il confronto tra Gerard Butler e O'Shea Jackson Jr al centro della clip esclusiva di Nella Tana dei Lupi 2 - Pantera, offerta quest'oggi da Movieplayer.it. Butler, nei panni del detective 'Big Nick' O'Brien, fa pesare tutta la sua ferocia sul ladro Donnie Wilson spaventandolo mentre proclama "Tu non sei un killer, io sì".

In questa nuova avventura action scritta e diretta da Christian Gudegast, in arrivo al cinema a partire dal 6 marzo con Lucky Red, Butler e Jackson tornano nei panni del detective 'Big Nick' O'Brien e del ladro fuoriclasse Donnie Wilson. Al loro fianco troviamo gli attori italiani Salvatore Esposito e Fortunato Cerlino.

Cosa accade nel secondo capitolo

La posta in gioco si alza in Nella tana dei lupi 2 - Pantera. Stavolta i due storici nemici diventano inaspettatamente alleati e uniscono le forze per organizzare un'enorme rapina alla più grande borsa di diamanti del mondo.

Parlando del film, Gerard Butler ha spiegato: "Ha dentro tutto: dramma, emozione, azione, commedia. Un film intelligente che si addentra davvero nei meccanismi di questo incredibile mondo di furti ad alto rischio".

Emozionatissimo per il successo riscosso in patria, Shia O'Jackson auspica che Nella tana dei lupi 2 - Pantera diventi il prossimo Fast and Furious: "Continuo a dirlo a Gerard, 'Sono un grande fan di Fast and Furious, ti userò fino a quando non avrai 90 anni, fratello. Lo faremo per sempre."