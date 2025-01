Nella tana dei lupi 2 schizza in testa al box office USA, flop bruciante per Better Man, solo 1 milione

Il poliziotto di Gerard Butler cattura l'attenzione del pubblico americano celebrando un debutto da 15,5 milioni, male la scimmia di Robbie Williams, clamoroso flop per il suo biopic Better Man.

L'heist thriller Lionsgate Nella trana dei lupi 2, sequel della fortunata pellicola con Gerard Butler, è il dominatore del primo weekend post-festivo americano con 15,5 milioni, che provengono dal debutto in 3.008 sale nordamericane, con una media per sala di 5.152 dollari. L'action movie supera le aspettative e migliora, anche se di poco, il debutto dell'originale, che nel 2018 aveva incassato 15,2 milioni. 80 milioni di incasso globale rappresentano un debutto significativo per l'action thriller costato 40 milioni. Nel film, Gerard Butler interpreta Big Nick, un grintoso agente di polizia di Los Angeles che setaccia l'Europa in cerca dell'ex marine diventato ladro Donnie (O'Shea Jackson Jr.) che sta pianificando un furto di diamanti.

"Questi film sono realizzati per il pubblico, non per i critici", afferma David A. Gross, che gestisce la società di consulenza cinematografica Franchise Entertainment Research. "Gerard Butler è una star d'azione affermata, e questo tipo di materiale di buoni contro cattivi funziona bene in tutto il mondo. Gli incassi internazionali dovrebbero essere solidi".

Una scena di Mufasa: il Re Leone

Si difende molto bene Mufasa: Il Re Leone. Rispetto ad altri titoli Disney non avrà fatto sfaceli, ma il prequel de Il re leone da quattro settimane in classifica aggiunge altri 13,2 milioni agli incassi domestici che salgono a quota 188,7 milioni. A livello globale, Mufasa ha già raggiunto il traguardo dei 540 milioni globali.

Le conseguenze del Natale

Prosegue la marcia trionfale di Sonic 3 - Il Film, altro titolo che ha dominato il botteghino natalizio e che aggiunge altri 11 milioni al bottino domestico, che raggiunge quota 204,5 milioni. La nuova avventura dell'ipercinetico riccio blu e dei suoi amici animati, star dell'omonimo popolarissimo videogioco, ha già incassato 385 milioni a livello globale.

Vera sorpresa del botteghino natalizio, Nosferatu di Robert Eggers non avrà messo d'accordo la critica, ma senza dubbio ha stimolato il pubblico ad accorrere in sala per scoprire la nuova versione del vampiro interpretata da Bill Skarsgard, Lily Rose-Depp, Nicholas Hoult e Willem Dafoe. Altri 6,8 milioni d'incasso portano il film a 81,8 milioni complessivi facendo diventare Nosferatu il maggior incasso per Robert Eggers.

Lily-Rose Depp, la star di Nosferatu traumatizzata da uno dei film del padre Johnny Depp

Stabile al quinto posto, Oceania 2 chiude la top 5 con 6,5 milioni che portano il fiabesco sequel Disney a 434,8 milioni incassati in patria e 990 milioni globali. La pellicola doppiata, in originale, da Dwayne Johnson e Auli'i Cravalho si avvia s superare il miliardo di dollari di incasso.

E veniamo al flop bruciante di Better Man. Il biopic sulla vita scimmiesca di Robbie Williams costato 110 milioni raggiunge a fatica la quattordicesima posizione in classifica con un misero milione di dollari da 1.291 sale, anche se un numero di schermi inferiore rispetto alla media nazionale. Il film diretto da Michael Gracey non sembra essere riuscito a catturare l'attenzione del grande pubblico nonostante la fama dell'ex Take That e una campagna promozionale impressionante. Per saperne di più scoprite la nostra recensione di Better Man.