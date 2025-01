Nella Tana dei Lupi 2 - Pantera: Gerard Butler torna nel trailer dell'action campione di incassi

Lucky Red ha diffuso in streaming il trailer di Nella tana dei lupi 2 - Pantera, sequel del film campione di incassi uscito nel 2018. A presentare il filmato è lo stesso Gerard Butler, che si rivolge al pubblico italiano direttamente nella nostra lingua.

Butler e O'Shea Jackson Jr. tornano nei panni del detective 'Big Nick' O'Brien e del ladro fuoriclasse Donnie Wilson in questo sequel dell'action movie ad alto tasso adrenalinico scritto e diretto da Christian Gudegast, in sala dal 6 marzo. Accanto ai due protagonisti, un ricco cast internazionale di cui fanno parte anche Salvatore Esposito e Fortunato Cerlino.

In questo secondo capitolo la posta in gioco non è mai stata così alta: i due nemici diventano alleati e l'innata fratellanza, l'umorismo e la tensione tra Nick e Donnie raggiungono nuove vette quando uniscono le forze per organizzare un'enorme rapina alla più grande borsa di diamanti del mondo.

Il film, che ha debuttato nelle sale americane il 9 gennaio scorso conquistando il primo posto al box office, replicando il successo del primo capitolo uscito nel 2018, è stato definito da Butler un film che "ha dentro tutto: dramma, emozione, azione, commedia. Un film intelligente che si addentra davvero nei meccanismi di questo incredibile mondo di furti ad alto rischio".

Ci sono piani per realizzare anche Nella tana dei lupi 3?

Gudegast ha accennato alla possibilità di continuare la storia, lasciando intendere che ci sono già idee per ulteriori film, ma tutto dipenderà dall'accoglienza del pubblico, che negli Stati Uniti ha risposto con molto entusiasmo.

Gerard Butler, conosciuto per il suo carisma e la sua presenza scenica, è il fulcro del franchise. Dopo il successo di 300 e della serie Attacco al potere, l'attore ha dimostrato di essere una presenza costante nel genere action. La sua interpretazione in Nella tana dei lupi è stata elogiata per il mix di intensità e vulnerabilità, e questo sequel promette di approfondire ulteriormente il suo personaggio. "Non mi oppongo mai a un buon lavoro," ha dichiarato Butler in una recente intervista. "Questo ruolo mi permette di esplorare sfumature diverse e sfidarmi continuamente come attore".