Nella tana dei lupi 2, Muori di lei, Le donne al balcone, Berlino Estate '42 e i voti homevideo di luglio 2025

Anche l'estate porta delle novità interessanti in homevideo, oltre i grandi titoli che abbiamo già trattato singolarmente, da La città proibita a The Monkey, da Biancaneve a Un film Minecraft. Come vedremo nella nostra rubrica, per chi desidera l'azione c'è da vedere La tana dei lupi 2 - Pantera, sequel del primo film del 2018 con ancora Gerard Butler protagonista.

Passando ad altre tematiche, troviamo invece un intenso Riccardo Scamarcio e un'appassionante storia d'amore nel mezzo della pandemia in Muori di lei. Si passa poi a una curiosa commedia noir francese come Le donne al balcone - Balconettes che è un formidabile manifesto femminista, per chiudere poi con un ottimo dramma ambientato nella Germania della Seconda guerra mondiale, forse poco conosciuto ma meritevole di visione, come Berlino, Estate '42.

Nella tana dei lupi 2 - Pantera: la recensione del blu-ray

Il blu-ray di Nella tana dei lupi 2

IL FILM. Sequel del film del 2018, Nella tana dei lupi 2 - Pantera diretto da Christian Gudegast e sempre con Gerard Butler protagonista, vede la strana alleanza tra il ladro Donnie Wilson, che ora lavora per una potente organizzazione criminale, e il detective Nick O'Brien: i due si troveranno a unire le forze per un furto spettacolare: rubare diamanti dal World Diamond Center di Nizza, un colpo ad altissimo rischio.

Gerard Butler in azione

IL BLU-RAY. Nella tana dei lupi 2 - Pantera è disponibile in homevideo con il blu-ray targato Plaion Pictures, prodotto tecnicamente eccellente ma povero di extra, visto che c'è solo il trailer. Davvero notevole il video, che offre un dettaglio al top per il formato e una solidità del quadro eccezionale, olte a un croma deciso e brillante. Qualche lieve calo si riscontra nelle scene più scure, soprattutto nelle zone delle ombre, ma si tratta di inezie e la visione resta sempre altamente spettacolare.

DA NON PERDERE. L'audio è presente sia in italiano che in inglese con un solido DTS HD 5.1, che regala un ascolto altamente spettacolare e coinvolgente. Dalla forza della trascinante colonna sonora all'esuberanza delle scene di azione (basti pensare alla rapina iniziale o all'inseguimento in auto), il design sonoro mette alla prova il reparto che risponde con un adeguato utilizzo di tutti i diffusori, una notevole attività surround e i robusti interventi del sub. I dialoghi puliti completano un reparto da applausi.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 8,5 - Extra: 4

Muori di lei: la recensione del DVD

Il DVD di Muori di lei

IL FILM. Sullo sfondo della pandemia, la coppia formata da Luca (Riccardo Scamarcio) e Sara (Maria Chiara Giannetta) si vede sempre di meno: nei giorni del lockdown lei è un medico che lavora in ospedale con turni impossibili, lui è un insegnante che rimane chiuso in casa a fare didattica a distanza. Lui rompe la routine inizando una relazione con la dirimpettaia Amanda (Mariela Garriga). È la trama di Muori di lei, film diretto da Stefano Sardo, che nel finale avrà colpi di scena imprevedibili.

Una scena di Muori di lei

IL DVD. Muori di lei è arrivato in homevideo con il DVD targato Mustang Entertainment, prodotto tecnicamente valido con video molto buono ma anche un audio che con il suo Dolby Digital 5.1 è frizzante nei momenti musicali, preciso nei dialoghi e discreto nell'ambienza. Come extra, oltre al trailer, troviamo uno Speciale Cinema che è un breve dietro le quinte di 3', e un backstage di 11' con interventi di regista e cast e filmati sul set durante le riprese.

DA NON PERDERE. Spicca su tutto un video decisamente buono per il formato DVD, visto che il quadro si mantiene sempre piacevolmente compatto nonostante i tanti interni e le scene scure. Anche il dettaglio è di tutto riguardo per lo standard, qualche sbavature emerge sulle poche panoramiche esterne, ma poca cosa. Valido anche il croma.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 7 - Extra: 6,5

Le donne al balcone - The Balconettes: la recensione del DVD

Il DVD di Le donne al balcone

IL FILM. Una gustosa e sudata commedia noir francese che è soprattutto un dissacrante, esuberante e formidabile manifesto femminista: Le donne al balcone - The balconettes, diretto da Noémie Merlant, si svolge in una caldissima Marsiglia e vede protagoniste tre inquiline di un condominio. Le donne spiano dal balcone il loro dirimpettaio fantasticando su di lui, finché non vengono invitate dall'uomo per un drink. Sarà l'inizio di una serie di eventi a dir poco deliranti e anche sorprendentemente sanguinosi.

Le tre protagoniste di Le donne al balcone

IL DVD. Le donne al balcone - The Balconettes è disponibile in homevideo grazie al DVD targato CG-Officine UBU, prodotto tecnicamente convincente ma povero di extra, visto che ci sono solo il trailer e una photogallery. Il video è molto buono e a parte qualche fisiologica sbavatura sulle panoramiche di balconi e finestre, dove affiorano aliasing e sgranature, per il resto il quadro è compatto e vanta un ottimo dettaglio su primi e medi piani, ma soprattutto un croma brillante, acceso e coloratissimo, in linea con i colori forti della storia.

DA NON PERDERE. Ma altrettanto convincente è un audio frizzante e vivace, un Dolby Digital 5.1 per italiano e originale in linea con le vicende movimentante del film, tra colonna sonora ed effetti ambientali che soprattutto nei momenti più concitati abbraccia con una certa energia lo spettatore grazie all'intervento di tutti i diffusori e a bassi che quando è il momento si fanno trovare puntuali.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 7,5 - Extra: 4,5

Berlino, Estate '42: la recensione del DVD

Il DVD di Berlino, Estate '42

IL FILM. Ambientato nella Germania nazista della Seconda guerra mondiale, Berlino, Estate '42 diretto da Andreas Dresen racconta la storia di Hilde, che fa parte di un gruppo della resistenza antinazista dove conosce e si innamora di Hans. I due però, dopo aver trascorso una felice estate assieme ricca di passione, vengono scoperti dalla Gestapo e Hilde viene imprigionata quando è in stato avanzato di gravidanza, incinta di sei mesi. Inizierà per lei una pesantissima prigionia.

Una scena di Berlino, Estate '42

IL DVD. Berlino, Estate '42 è disponibile in homevideo con il DVD targato CG-Teodora. Il prodotto presenta un buon video ma è povero di extra, visto che c'è solamente il trailer, mentre sul piano tecnico l'audio in Dolby Digital 5.1 per italiano e originale è giocoforza piuttosto minimal considerate le tematiche e il tipo di storia, ma propone dialoghi sempre solidi e rivela una discreta resa ambientale.

DA NON PERDERE. Il video è molto rumoroso, con una granulosità che talvolta è eccessiva e dà vita a qualche sbavatura, anche se in parte è dovuta al girato. Per il resto il dettaglio è soddisfacente, buona la resa cromatica con la differenza tra i flashback a tonalità calde e la parte in prigionia piuttosto fredda, ma con picchi di vivacità come sull'abito rosso della protagonista.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 6,5 - Extra: 4