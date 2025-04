Ne vedremo delle belle, tutte contro Valeria Marini: nell'urna delle proteste le lamentele delle concorrenti

Carlo Conti ha introdotto delle novità per la terza puntata di Ne vedremo delle belle, in onda domani in prima serata su Rai Uno. Scopriamo quali.

Domani sera andrà in onda la terza puntata di Ne vedremo delle belle, lo show di Rai Uno in cui le showgirl della tv a cavallo tra gli anni '90 e 2000 si sfidano a suon di balletti, canzoni e performance di vario genere. Almeno nelle intenzioni, perché nei fatti l'attenzione è tutta sulle dinamiche tra concorrenti, caratterizzate dalla competitività e una malcelata sopportazione all'interno del cast.

Non è un caso quindi, che una delle novità introdotta da Carlo Conti per la terza puntata, vada proprio in questa direzione.

L'urna per raccogliere le lamentele

Valeria Marini

Come anticipato a La Vita in Diretta, si tratta di un'urna posizionata nella sala relax. All'interno di quest'urna, le 10 concorrenti possono lasciare delle lettere anonime per comunicare ciò che ritengono più opportuno: pare che qualcuna abbia già approfittato della possibilità, lasciando lamentele contro Valeria Marini che arriva in ritardo.

Già nella scorsa puntata si era parlato dell'allergia di Valeria Marini alle prove. Prima della puntata era trapelato il gossip secondo cui una delle concorrenti non si presentava alle prove, senza però svelare l'identità. Poi però, in puntata, era uscito fuori il nome di Valeria Marini: del resto, data la sua reazione stizzita sul finale della prima puntata, non era difficile indovinare di chi si trattasse.

Cambia la prova dell'intervista

Locandina di Ne vedremo delle belle

Per quanto invece riguarda le prove, domani sera non ci sarà l'intervista che, invece, verrà sostituita da una nuova prova: le concorrenti dovranno improvvisare, dimostrando di riuscire a fare da spalla a Nino Frassica. Ospite musicale della serata, Serena Brancale: da Sanremo con il brano Anema a core, il pezzo verrà cantato in gara dalle showgirl durante la prova canto.