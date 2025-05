Carlo Conti parla del flop di Ne Vedremo delle Belle: "Non ero convinto di quello che stavo facendo"

Ne vedremo delle belle è stato l'ultimo programma creato e condotto da Carlo Conti. Arrivato subito dopo il successo sanremese, lo show ha debuttato lo scorso 22 marzo; il programma del sabato sera di Rai 1 però, non ha ottenuto il successo sperato ed è stato chiuso in anticipo, prima di Pasqua.

Ieri, nel corso di un'intervista a Domenica In, il conduttore ha ripercorso la sua carriera e parlato, tra le altre cose, proprio di Ne vedremo delle belle.

Cosa ha detto Carlo Conti

Patrizia Pellegrino e Valeria Marini nella terza puntata

A proposito dello show, Carlo Conti ha dichiarato: "Nella mia carriera tanti flop. Ma nella vita bisogna sperimentare, chi non fa, non sbaglia. Troppo comodo, e invece bisogna provarci. Ne vedremo delle belle non è andata come ci aspettavamo, ma va bene. Anche io non ero molto convinto di quello che stavo facendo. Bisogna ammettere certi errori". Poi, sempre rivolto alla padrona d casa Mara Venier, ha aggiunto: "Sei stata fondamentale Mara".

Mara Venier infatti, è stata una dei giurati dello show insieme a Christian De Sica e Frank Matano; dei tre, l'unica davvero entrata in parte e pronta a stuzzicare le dieci protagoniste.

Il programma

Pamela Prati a Ne vedremo delle belle

Ne vedremo delle belle si proponeva come uno "show talent" in cui dieci show girl degli anni '90-2000 si sfidavano a suon di performance. L'obiettivo dichiarato era quello di dare loro un nuovo spazio televisivo, ma era chiaro che, visto il cast, lo scopo fosse quello di puntare sulle dinamiche interne tra concorrenti.

Di fatto lo show non ha convinto il pubblico, registrando bassi ascolti: Rai 1 inoltre, ha avviato questo esperimento di sabato sera, contrapponendolo alla corazzata di Amici su Canale 5.

Quando ne è stata annunciata la chiusura anticipata, Conti ne aveva preso le distanze dichiarando che era mancato il pepe, cioè che non erano scattati battibecchi sufficienti per far decollare il programma.