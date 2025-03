Una delle concorrenti di Ne vedremo delle belle non si presenta alle prove": chi è? Il gossip a La Volta Buona

Che sarebbero volate scintille, lo sapevamo ancora prima della messa in onda. Così come sapevamo che presto le rivalità tra le dieci protagoniste di Ne vedremo delle belle, sarebbero esplose.

E ora arriva la "notizia croccantina" di Giovanni Ciacci a La Volta Buona: qualcuna non si sta presentando alle prove.

Ma andiamo con ordine.

Ne vedremo delle belle: cos'era successo

guanti e mascherina per Valeria Marini

La prima puntata di Ne vedremo delle belle, il nuovo show del sabato sera di Rai Uno è andata in onda lo scorso 22 marzo. Al termine della puntata, vinta da Pamela Prati, Valeria Marini aveva chiuso la serata in polemica per il risultato finale, dichiarando di sentirsi sempre come la Cenerentola di turno.

Carlo Conti, il conduttore, aveva spento il fuoco dicendo che ci sarebbero state altre puntate per riprendersi e che avrebbe potuto parlarne a Domenica In il giorno seguente.

Invece ieri, nel salotto di Mara Venier, non è avvenuto niente di tutto ciò.

Giovanni Ciacci: "Qualcuna non sta andando alle prove"

Bianca Guaccero e Giovanni Ciacci in Detto Fatto 2018

Nel corso della puntata di oggi de La Volta Buona invece, Giovanni Ciacci ha rivelato dei dettagli succosi. Il primo, più eclatante, è che qualcuna non si sta presentando alle prove.

Ciacci non svela di chi si tratta, ma ci tiene a dare la notizia. In studio ovviamente è partito subito il momento gossip per capire chi sia l'ammutinata, ma Ciacci non si è sbilanciato oltre.

Poco prima invece, aveva rivelato un altro aneddoto che fa ben capire il clima che regna dietro le quinte. Ospite in studio Angela Melillo, una delle protagoniste, Giovanni Ciacci ha spiegato che "fanno le amiche ma si odiano tutte" e che ci sarebbe una "faida" che va avanti da anni.

Precisamente ai tempi del Bagaglino, quando ognuna di loro era stata sostituita da qualcun'altra del cast di Ne vedremo delle belle. Addirittura la Melillo, che aveva iniziato come ballerina, veniva messa in ultima fila da una delle dieci prime donne: "perché bionda", spiega Ciacci, a cui la Melillo aggiunge: "E brava".

A tutto ciò, si aggiunga che prima dell'esordio di sabato sera, erano circolate voci riguardo una diffusa insofferenza verso Adriana Volpe.

Mai titolo di uno show fu più profetico.