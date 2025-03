Ne vedremo delle belle, Valeria Marini si arrabbia sul finale: "Non ci sto a fare sempre la Cenerentola"

Carlo Conti ieri sera ha presentato in prima serata su Rai Uno Ne vedremo delle belle, il suo nuovo format con protagoniste dieci primedonne dello spettacolo italiano: Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe. Tutte hanno dovuto affrontare sfide che spaziavano dal musical alla conduzione.

Le sfide di Ne vedremo delle belle

In ogni puntata dello show-talent, come lo ha definito il conduttore, le dieci protagoniste competono tra loro in cinque sfide a serata: una prova di canto, di ballo, di musical, di interviste e una a sorpresa. Dopo la fine di ogni prova, le concorrenti che non hanno partecipato alla sfida e i giurati assegnano un punto alla showgirl che li ha convinti di più. La giuria è composta da Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano.

La delusione di Valeria Marini

La classifica finale della puntata del 22 marzo ha visto al primo posto Pamela Prati, vincitrice della puntata. Sul podio anche Adriana Volpe e Laura Freddi, finite seconde a pari merito. Settimo posto per Valeria Marini, che si aspettava qualcosa di più nonostante la sconfitta nella sfida di ballo contro Veronica Maya.

Carlo Conti, Valeria Marini, Pamela-Prati

"Sono delusa, molto. Sono rimasta male perché ogni volta faccio sempre la figura di Cenerentola" - ha dichiarato Valeria Marini - "Spero di avere modo di farmi valere e recuperare. Sono contenta per Pamela che è prima, ne parliamo domani a Domenica In."

Classifica finale della prima puntata