Ne vedremo delle belle finisce nel dramma: gelo tra due ballerine e Pamela Prati si dilegua

Ne vedremo delle belle doveva essere un varietà leggero, ma dietro le quinte si è trasformato in un palcoscenico di litigi, fughe teatrali e prime donne offese. Altro che sabato sera tranquillo!

Altro che show del sabato sera: Ne vedremo delle belle, il varietà lampo firmato Carlo Conti e trasmesso per qualche settimana su Rai 1, si è rivelato un vero e proprio festival del caos. Il programma ha chiuso in anticipo i battenti lo scorso sabato a causa degli ascolti poco brillanti, ma - ironia della sorte - il meglio (o il peggio) è accaduto dietro le quinte. A svelare l'intrigante retroscena ci ha pensato oggi Caterina Balivo a La Volta Buona.

Dietro le quinte agitati: Brandi e Melillo ai ferri corti

Durante la puntata, la conduttrice ha raccontato di una freddezza glaciale calata tra due protagoniste del programma: Matilde Brandi e Angela Melillo. La prima, ospite in studio, ha tentato inizialmente di glissare. Ma davanti alle insistenze della Balivo ha ceduto. "È una cosa che ha tirato fuori lei", ha spiegato

"Quindi se è una cosa che ha tirato fuori lei... la dicesse lei. Io aspetto che dica la sua. Non è successo durante il programma, è accaduto dopo", ha dichiarato la ballerina. Poi ha aggiunto sibillina: "Ha detto qualcosa poco prima della trasmissione. Si tratta di amicizia... e un'amica vera non si comporta così". Fine delle trasmissioni.

Pamela Prati a Ne vedremo delle belle

Pamela Prati, la fuga da prima donna dopo la finale

Ma non è finita qui. Il backstage di Ne vedremo delle belle ha regalato anche un altro siparietto da antologia, rigorosamente non trasmesso: Pamela Prati avrebbe lasciato lo studio pochi istanti prima della proclamazione della vincitrice, Lorenza Mario. Una scena a cui l'ex diva del Bagaglino non è nuova, memorabile la sua fuga da Verissimo ai tempi dell'affare Mark Caltagirone.

A spiegare l'accaduto ci ha pensato Laura Freddi: "Pamela era dietro le quinte, visibilmente scossa. È molto sensibile, misteriosa... e sì, ha lasciato lo studio mentre noi festeggiavamo Lorenza. Sono andata a prenderla per mano, ma lei l'ha tolta. Voleva proprio nascondersi".

Insomma, tra delusioni da podio mancato, rivalità silenziose e uscite di scena, il varietà di Rai 1 non ha deluso chi cercava il vero spettacolo: quello delle drama queen. A detta di Veronica Maya e Adriana Volpe, Pamela avrebbe digerito male la sconfitta contro Matilde Brandi: "Lei era prima in tutte le puntate, forse pensava di vincere. È divina, è una prima donna, ma... se voleva vincere, doveva battere Matilde". E invece, ci ha regalato il colpo di teatro finale. Con buona pace di Carlo Conti.