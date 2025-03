Ne vedremo delle belle, le pagelle della seconda puntata

La seconda puntata di Ne vedremo delle belle si conclude con la vittoria di Lorenza Mario, unica del cast a strappare un applauso al pubblico in sala per evidenti meriti.

Rispetto all'esordio, la trasmissione di Carlo Conti entra nel vivo e le protagoniste vengono lasciate libere di mordere. Anche la durata si allunga, permettendo alle dinamiche in studio di decollare.

Ecco le nostre pagelle, tra alti e, soprattutto, bassi.

La giuria: bene Venier, bocciati De Sica e Matano

Cristian De Sica

Christian De Sica: 4

Si limita alle facce basite, chiede la standing ovation e fa il diplomatico persino davanti ai tantissimi assist che le concorrenti gli servono.

Comincia ad entrare in partita dopo metà puntata, ma ha perso tutte le occasioni possibili per tirare goal a porta vuota. Forse sabato prossimo capirà dov'è e comincerà a giocare in attacco anziché in difesa.

Frank Matano

Frank Matano: 2

Sappiamo che c'è perché quando la regia inquadra i giurati di schiena, si legge il nome dietro la poltrona. Ogni tanto si sente pure la risata in sottofondo; per il resto, non pervenuto.

La Rai gli ha promesso il bonifico e lui nel frattempo sta lì, in attesa. Nemmeno ci prova.

Mara Venier

Mara Venier: 8

Si insinua dove serve, si diverte e non lascia cadere nessuno spunto: ricorda a Veronica Maya le perfidie della sua clip, a Matilde Brandi che non le andavano bene le coreografie del coreografo; vuole sapere perché Valeria Marini è uscita dal gruppo WhatsApp delle sue colleghe.

Insomma: fa esattamente quello che ci si aspetta da una giurata in un programma come Ne vedremo delle belle.

Il conduttore: Carlo Conti non ha più fretta

Carlo Conti

Carlo Conti: 7

Ha abbandonato le riserve dell'esordio e ha iniziato a tirare fuori un accenno di sarcasmo. Alla seconda puntata, ha smesso di troncare ogni polemica e ha lasciato che il programma si svelasse appieno per quello che è.

Del resto, se porti il trash su Rai Uno, la rete del varietà e dei grandi show del sabato sera, il minimo che tu possa fare è capire cos'hai creato e assumerti la responsabilità di capitanare la nave a dovere.

Le esibizioni

L'inizio della puntata è un capolavoro dell'effimero: una sigla di apertura in cui, di dieci concorrenti, non se ne vede una in sincrono con le altre. Poco dopo, parte una clip al veleno in cui le "belle" si lamentano di come Valeria Marini si sia presa la scena durante l'ospitata a Domenica In.

Come nella prima puntata, ogni concorrente sceglie chi sfidare e al termine di ogni esibizione, ciascuna vota la propria preferita. Le prove previste sono cinque: canto, musical, canto a ostacoli, canto parallelo, musical, intervista.

Prima manche, prova musical a tema Moulin Rouge: Maya vs Brandi

Nei musical si balla e canta: a Ne vedremo delle belle invece, il musical consiste nel ballare sui brani. Il tema di questo "musical" è Moulin Rouge, il medley è composto da: Diamonds are a girl's best friend, Material Girl e Lady Marmalade.

Magari resto: Veronica Maya in una scena

Veronica Maya: 4

Nella clip di presentazione dichiara che la scorsa settimana aveva sfidato la Marini nel ballo perché sapeva che le faceva piacere. Poco dopo, sempre nella stessa clip dice che "non è una brava ballerina", e là si capisce che a tutto era interessata, tranne che a renderla felice.

Ad ogni modo, in questo musical sono i ballerini che salvano l'esibizione; la Maya ci mette giusto la convinzione.

Sfida la Brandi: non una grande idea, considerando che la collega è una ballerina professionista. Laura Freddi la vota per premiarne il "coraggio".

Matilde Brandi: 7

Nella clip di apertura, indirizza alla Pellegrino un "A Patrì, qualche follower te lo sei comprato"; più tardi, la vedremo di nuovo prendere di mira la Pellegrini perché a 60 anni non si dovrebbe vestire in maniera tanto appariscente, cioè una maglietta con le paillettes. Follower gate a parte, decisamente l'amica che non vorremmo avere.

Ha alle spalle una carriera da ballerina e sul palco si vede: alza persino le gambe, una roba incredibile, considerando dov'è e in compagnia di chi. Le altre intanto, sul divano in attesa, inquadrate dalla telecamera, fanno vedere che pure loro sanno alzare la gamba.

Vince la manche. Più tardi, al momento dell'appello per convincere la giuria a votare ciascuna concorrente, si emoziona perché le figlie sono in sala. Carlo Conti non si lascia scalfire dal pianto a secco: "I 30 secondi sono finiti", tronca senza pietà per questa anima fragile.

Seconda manche, prova canto a ostacoli: Marini vs Prati

Carlo Conti, Valeria Marini e Pamela Prati

Nella prova del canto a ostacoli, la musica si ferma senza preavviso; la concorrente deve proseguire a cantare.

Con una certa perfidia autorale, la canzone scelta è Cuoricini: il pezzo più adatto che ci potesse essere per queste due. La vittoria della Prati infatti, aveva provocato la reazione stizzita della Marini che, a suo dire, si sentiva ogni volta una Cenerentola.

A fine manche arrivano i Coma Cose o, come li introduce Conti, "quelli che (Cuoricini) la cantano bene".

Valeria Marini: 0

Viene introdotta da una clip in cui lamenta di essere stata massacrata nei social per poi ammettere, una volta sola davanti allo specchio, di essere una persona che esagera. Nella stessa clip, la Volpe spiffera che dopo la prima puntata, la Marini non si è presentata alle prove e, anzi, si è tolta dalla chat di gruppo.

In studio la Venier vuole sapere perché; lei risponde che aveva una forte emicrania. Comunque niente in confronto a quella che, di lì a poco, verrà a noi telespettatori ascoltandola.

Come una qualsiasi concorrente della Corrida, la Marini ferma la musica, chiede di ripartire e nell'aria aleggia forte la presenza del maestro Pregadio. Perde anche stavolta. Chiamatela Cenerentola.

Pamela Prati: 2

Nella clip iniziale piazza una stoccata alla collega rivale: Valeria deve capire che le classifiche, a volte sono giuste, e a volte...pure.

Stavolta la musica si ferma perché è la prova che lo prevede, non perché è lei che la blocca: è comunque un massacro per le orecchie, ma almeno la Prati ha capito la regola base della prova.



Terza manche, intervista: Freddi vs Melillo

Le showgirl devono intervistare un ospite. Il capolavoro della prova è che le domande sono scritte da loro, ma poi sintetizzate e dunque riscritte, dalla redazione. L'ospite è Maurizio Battista che più che essere intervistato, monologa.

Laura Freddi: 7

Vorrebbe più genuinità perché lo show non dev'essere una gara a chi viene inquadrata di più. Spontanea, si inserisce nei monologhi di Battista ma fa fatica a frenarlo.

Riesce persino a ridere alle battute di Battista che, come suo solito, attacca con le tre mogli, il cliché del marito succube della moglie, la storia dei cinque tortellini del piatto. Emerge anche un lato sensibile, quando il comico ricorda commosso sentire la mancanza dei genitori che ha perso molto presto.

Insieme a Lorenza Mario, Laura Freddi è la quota "gente sopportabile" del programma, fondamentale per evitare quel famoso troppo che poi, alla fine, stroppia.

Angela Melillo: 5

Con quel visino dolce, assesta una stilettata appena può: sostiene che giuria e colleghe abbiano paura di infastidire Pamela Prati; la Venier le dà ragione.

Pensando di essere sagace, pone a Battista la domanda che lei si sente rivolgere più spesso: quanto ha influito la bellezza nella tua carriera? Fa fatica ad inserirsi, tanto che per permetterle di porre le domande, interviene Conti a stoppare il comico romano.

Quarta manche, ballo: Carmen Russo vs Volpe

La prova consiste in una coreografia sul brano APT. di Bruno Mars e Rosé.

Carmen Russo

Carmen Russo: 6

Le capita la prova ballo, lei balla: è nel suo. Energia a mille, tanto che a momenti sembra posseduta; anche meno Carmen, anche meno.

Siccome è stata una ballerina, usano tutti questa motivazione a prova di bomba per votarla ed evitare ripercussioni, sia da parte sua che della Volpe. Ma obiettivamente, tutta quella smania di apparire ha rovinato l'esibizione.

Adriana Volpe: 3

I giornalisti l'hanno ferita perché hanno scritto che le altre la isolavano e lei proprio non ci può stare a queste fake news, specie perché le altre sono dalla sua parte. In studio la Venier le fa notare che fa parte del lavoro. Anche perché, vediamola questa terribile, devastante, notizia: un gossip in cui si vociferava che la Volpe fosse molto competitiva, mentre le altre si dimostravano insofferenti a questo atteggiamento. Non esattamente un'accusa di traffico di organi: niente per cui non basti, molto semplicemente, dire che non è vero e passare oltre. Poi la Volpe inizia a ballare, e là si capisce che piangersi un po' addosso era utile per compensare. In realtà se la sarebbe anche cavata, ma il vittimismo piangino proprio no.

Quinta manche, canto parallelo: Mario vs Pellegrino

Dato che nessuna le ha scelte, rimangono Lorenza Mario e Patrizia Pellegrino. Si sfidano con L'importante è finire di Mina: cantano insieme, alternandosi al microfono.

Lorenza Mario: 8

È l'unica che sa davvero fare qualcosa. Canta bene, benissimo: sembra arrivata per sbaglio a Ne vedremo delle belle; il pubblico applaude.

L'unica rispetto alle colleghe che sappia davvero sia cantare che ballare e, paradossalmente, è quella meno famosa. Insieme a Laura Freddi, rientra nella quota delle "persone sopportabili" del cast.

Una foto di Patrizia Pellegrino

Patrizia Pellegrino: 4

Si scontra con la Marini e la Brandi per i follower; l'accusa infamante è che se li compri. Ma la Pellegrini non ci sta: "Io do la qualità", puntualizza. Non solo: lei ha i follower perché ha scritto un libro che ha venduto 3mila copie e rispondo ai messaggi di persona, alle 6e mezza dle mattino Canta e non imbrocca una nota, ma che le importa: lei tanto c'ha i follower veri. Il problema è che importa a noi, dato che quella furbona della Venier le chiede di cantare un'altra volta.