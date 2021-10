NCIS - Unità anticrimine: Mark Harmon lascia la serie dopo 18 stagioni

La star di NCIS - Unità anticrimine', Mark Harmon, ha deciso di lasciare la serie procedurale dopo 18 anni stagioni. Nel longevo show CBS Harmon interpreta l'Agente Speciale Leroy Jethro Gibbs che adesso ha deciso di appendere la fondina al chiodo.

Attenzione: se non volete conoscere spoiler sull'episodio 1904 di non proseguite nella lettura di questa news.

NCIS: Scott Bakula insieme a Mark Harmon nel doppio episodio Crescent City

L'episodio 1904, Great Wide Open, andato in onda ieri negli USA, ha visto Gibbs e l'Agente Speciale Timothy McGee (Sean Murray) recarsi insieme in Alaska per risolvere un caso che coinvolgeva un killera contratto ingaggiato da una compagnia locale. Alla fine, Gibbs informa il suo partner e il direttore dell'NCIS Vance (Rocky Carroll) che ha deciso di restare a vivere in Alaska.

"Non tornerò indietro, Tim", esclama Gibbs mentre pesca. "Non torno a casa".

McGee chiede a Gibbs cosa stesse cercando in Alaska, al che lui risponde: "Non lo so. Il mio istinto mi dice che lo saprò quando lo troverò".

Gibbs ammette di provare un senso di pace lì che non provava dalla morte della sua prima moglie Shannon (Darby Stanchfield) e della figlia Kelly (Mary Mouser), e che non è pronto a rinunciarci, poi dice a McGee che "non avrebbe potuto sperare in nessuno di meglio" per avergli guardato le spalle negli ultimi 18 anni e i due colleghi si abbracciano.

In una dichiarazione seguita alla messa in onda dell'episodio, lo showrunner di NCIS - Unità anticrimine Steve Binder ha elogiato Mark Harmon, che è stato protagonista della serie sin dal suo lancio 18 anni fa, anticipando anche qualche dettaglio sul futuro:

"Come produttore esecutivo e caro amico, Mark continua a essere parte integrante del tessuto della serie. La nostra stella polare è sempre rimasta fedele ai nostri personaggi, e quella verità ha sempre guidato le storie che raccontiamo indicando la direzione da far seguire ai personaggi. Quindi, per quanto riguarda il futuro di Gibbs, come i fan di lunga data dello show potrebbero aver notato nel corso degli anni... non sottovalutate mai Leroy Jethro Gibbs".

Anche se non è ancora chiaro se Mark Harmon tornerà in NCIS, il presidente della CBS Entertainment Kelly Kahl ha dichiarato in un'intervista con Deadline il mese scorso:

"Mark è sempre stato parte dello show e sempre lo sarà. Per quanto riguarda le sue apparizioni, dovremo solo vedere come andrà a finire".