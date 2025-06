NCIS: Tony & Ziva, Paramount+ annuncia la data di uscita della serie

Paramount+ ha annunciato ufficialmente la data di uscita della serie spinoff di NCIS dedicata alla storia di Tony & Ziva, con protagonisti Michael Weatherly e Cote de Pablo.

L'appuntamento per i fan è stato fissato al 4 settembre, giorno in cui gli spettatori americani e di vari territori potranno vedere le prime tre puntate.

L'annuncio dell'arrivo dello show

Il season finale di NCIS: Tony & Ziva arriverà sugli schermi televisivi il 23 ottobre.

I dieci episodi dello show non andranno in onda su CBS, come accaduto nella serie originale e gli altri progetti del franchise.

Cote de Pablo e Michael Weatherly hanno dichiarato: "Siamo incredibilmente entusiasti nel poter finalmente condividere il prossimo capitolo della storia di Tony e Ziva con gli incredibili fan delle varie parti del mondo che non hanno mai spesso di credere che questo giorno sarebbe arrivato. Ritornare a questi ruoli insieme sullo schermo dopo oltre un decennio ha rappresentato un incredibile viaggio pieno di menzogne, spie, pericolo, desiderio e... Macchine assassine che si guidano da sole. (Non preoccupatevi, questa frase avrà senso presto). Questa è una folle corsa che non volete perdere e, come dicono a Parigi: Accrochez-vous bien!".

Il banner della serie

Cosa racconterà NCIS: Tony & Ziva

Nella serie spinoff di NCIS intitolata Tony & Ziva si mostreranno i due agenti che stanno crescendo la loro figlia Tali nella capitale francese. Quando la società esperta in sicurezza di Tony viene attaccata, i due devono però scappare cercando di capire chi sta dando loro la caccia. I protagonisti devono inoltre imparare di nuovo a fidarsi uno dell'altra, in modo da avere finalmente un lieto fine.

Nel cast ci sono anche Amita Suman, Maximilian Osinski, Lara Rossi, Isla Gie, Nassima Benchicou, Terence Maynard, Julian Ovenden e James D'Arcy. La serie è prodotta dallo showrunner John McNamara, dalle due star, Laurie Lieser, Christina Strain, Shelley MEals e Mairzee Almas.