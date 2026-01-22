NCIS: il franchise ottiene la fiducia di Paramount e tornerà con tre serie nella prossima stagione

Il network americano ha annunciato ufficialmente il rinnovo dello show originale e di due degli spinoff realizzati negli ultimi anni.

Il franchise di NCIS non sembra destinato a dire addio ai fan molto presto: CBS ha annunciato il rinnovo della serie originale e di due degli spinoff.

A tornare sugli schermi saranno infatti anche NCIS: Origins e NCIS: Sydney.

I rinnovi annunciati da Paramount

Grazie alla scelta compiuta dal network, NCIS - Unità anticrimine tornerà così per la stagione 24 sugli schermi televisivi, lo spinoff prequel per la terza, e il progetto ambientato in Australia per un quarto ciclo di episodi.

Paramount, oltre ai tasselli del franchise di NCIS, ha annunciato nella giornata di oggi anche gli show Tracker, Elsbeth, Matlock, e Georgie and Mandy's First Marriage, la serie spinoff di Young Sheldon.

Gli show di NCIS che torneranno sugli schermi

Nel cast dell'ormai storica serie NCIS - Unità anticrimine ci sono Sean Murray, Wilmer Valderrama, Katrina Law, Brian Dietzen, Diona Reasonover, Rocky Carroll e Gary Cole.

NCIS: Sydney - una scena

La serie NCIS: Origins, invece, racconta la storia di Leroy Jethro Gibbs (Austin Stowell) quando era giovane. Gli eventi sono ambientati all'inizio degli anni '90 e possono contare sul coinvolgimento di Mark Harmon nel ruolo di produttore e voce narrante.

Nel cast ci sono inoltre Kyle Schmid, Mariel Molino, Tyla Abercrumbie, Diany Rodriguez e Caleb Foote.

NCIS: Sydney è infine dedicata al lavoro dell'Australian Federal Police in collaborazione con gli agenti americani dell'NCIS. I due team collaborano per occuparsi di crimini e situazioni complesse in un'area molto complicata.

Nel cast ci sono Olivia Swann, Todd Lasance, Sean Sagar, Tuuli Narkle, Mavournee Hazel e William McInnes.

A non tornare, invece, sarà lo show dedicato alla storia di Tony & Ziva, nonostante i fan stiano cercando di far cambiare idea al network con una campagna molto pressante.