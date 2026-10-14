NCIS: Origins, Mark Harmon e Michael Weatherly di nuovo insieme dopo dieci anni

Mark Harmon e Michael Weatherly torneranno a condividere una scena nei panni di Leroy Jethro Gibbs e Tony DiNozzo in NCIS: Origins. La reunion arriverà nell'episodio del 20 ottobre, quando Gibbs, ferito da alcuni aggressori sconosciuti, si rivolgerà a Tony, diventato direttore dell'agenzia.

Gibbs e DiNozzo si preparano a ritrovarsi dopo dieci anni. NCIS: Origins riunirà sullo schermo Mark Harmon e Michael Weatherly, che torneranno a interpretare i personaggi con cui hanno condiviso tredici stagioni della serie poliziesca. L'appuntamento è fissato per martedì 20 ottobre negli Stati Uniti, con un episodio che riporterà Gibbs nella sede centrale dell'NCIS a Washington.

Gibbs torna da Tony dopo un'aggressione

L'occasione segna un momento particolare per i fan del franchise: i due attori non apparivano insieme nei rispettivi ruoli dal finale della tredicesima stagione di NCIS, quando Tony lasciò l'agenzia. Da allora le loro strade professionali si erano separate, pur rimanendo legate a uno degli universi televisivi più longevi della CBS.

La reunion avrà una motivazione precisa nella trama. Gibbs si recherà al quartier generale dell'NCIS nella capitale per chiedere aiuto a DiNozzo, ormai diventato il nuovo direttore dell'agenzia, dopo essere stato ferito da alcuni aggressori sconosciuti.

L'episodio andrà in onda il 20 ottobre alle 22 negli Stati Uniti su CBS e sarà disponibile in streaming su Paramount+. La produzione non ha ancora svelato ulteriori dettagli sulla vicenda, ma il ritorno di Tony in una posizione di comando promette di offrire una prospettiva diversa sul rapporto tra i due personaggi.

Harmon e Weatherly avevano condiviso tredici stagioni di NCIS, costruendo una delle coppie più riconoscibili della serie. L'ultima volta che erano comparsi insieme risale al finale della stagione 13, nel 2016, quando l'uscita di scena di Tony aveva segnato la fine di una fase importante del racconto.

Il ritorno di due volti storici nell'universo NCIS

Negli ultimi mesi entrambi gli attori sono tornati a essere protagonisti del franchise. Harmon, produttore esecutivo di NCIS: Origins, compare in tutti gli episodi della nuova stagione attraverso la cornice narrativa ambientata nel presente, legata a un mistero che riguarda il suo passato a Camp Pendleton negli anni Novanta.

NCIS: Origins. Una scena della serie.

Weatherly, invece, è rientrato nel cast della serie principale con la ventiquattresima stagione, partita il 6 ottobre negli Stati Uniti. La reunion in Origins mette quindi in contatto due percorsi narrativi che negli ultimi anni si erano sviluppati separatamente.

La serie racconta le prime esperienze di Gibbs all'inizio degli anni Novanta, prima degli eventi della produzione originale. A interpretare la versione giovane del personaggio è Austin Stowell, mentre Harmon presta la voce alla narrazione. Nel cast figurano anche Kyle Schmid, Mariel Molino, Tyla Abercrumbie, Diany Rodriguez e Caleb Foote.

Il ritorno della serie è stato accompagnato da risultati positivi negli Stati Uniti. Secondo i dati diffusi da CBS, la première della terza stagione, trasmessa il 6 ottobre, ha registrato una media di 4,39 milioni di spettatori, con un aumento del 20% rispetto al debutto della stagione precedente. NCIS: Origins è inoltre risultato il programma televisivo più seguito nella propria fascia oraria.

La produzione è firmata da CBS Studios. Tra i produttori esecutivi figurano David J. North, Mark Harmon, Sean Harmon, Michele Greco ed Eric Christian Olsen.

La reunion tra Gibbs e Tony arriva dunque mentre NCIS continua a espandere il proprio universo attraverso nuove stagioni e serie derivate. Per chi ha seguito i due personaggi fin dall'inizio, rivederli condividere una scena dopo un decennio rappresenta soprattutto l'occasione di ritrovare un rapporto che ha accompagnato tredici stagioni della serie originale.