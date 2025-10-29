NCIS: Mark Harmon ritornerà nel ruolo di Gibbs in occasione del crossover con Origins

Mark Harmon ha interpretato nuovamente l'iconico ruolo dell'Agente Gibbs in occasione di uno dei prossimi episodi della serie NCIS: Origins.

L'attore era già coinvolto come voce narrante del progetto prequel, ma ha deciso di tornare sul set in occasione di un crossover con lo show originale che sarà trasmesso negli Stati Uniti l'11 novembre.

Il ritorno di Harmon

In occasione della giornata in onore dei veterani, l'universo di NCIS - Unità anticrimine proporrà una storia che prenderà il via con una puntata di Origins in cui, durante gli anni '90, Gibbs da giovane, interpretato da Austin Stowell, indagherà con il suo team sulla morte di un ufficiale della marina. Quel caso, inaspettatamente, verrà poi riaperto nel presente in un episodio dello show originale.

I co-showrunner David J. North e Gina Lucita Monreal hanno dichiarato: "Quattro anni fa, Gibbs è scomparso per andare a vivere in Alaska un'esistenza all'insegna della solitudine. Sappiamo quanto ai fan sia mancato vedere Mark e si sono chiesti cosa stia facendo Gibbs ora. Bene, siamo entusiasti nell'annunciare che l'11 novembre Mark Harmon ritornerà nei panni di Leroy Jethro Gibbs nella puntata di Origins in occasione dell'evento crossover con NCIS. Non vogliamo rivelare molto, ma diciamo semplicemente che Gibbs non sarà più solo".

L'attore ha aggiunto: "Sono davvero orgoglioso della storia che David e Gina stanno proponendo con Origins. Continuano a spingersi oltre i limiti e a immergersi a fondo nel passato dei personaggi. Sono venuti per propormi un'idea per Gibbs che mi è piaciuta, e sembrava un buon momento per controllare come se la stia passando. Spero che i fan l'apprezzino".

NCIS: Origins, Mark Harmon nel ruolo di Gibbs

Cosa racconta la serie prequel

Prodotta e narrata da Mark Harmon, NCIS: Origins inizia nel 1991, prima degli eventi di NCIS, e racconta gli anni giovanili di Leroy Jethro Gibbs. Nel prequel, Gibbs (Stowell) inizia la sua carriera come agente speciale presso il neonato ufficio NIS di Camp Pendleton, dove si inserisce in una squadra grintosa e disordinata guidata dalla leggenda dell'NCIS Mike Franks (Schmid).

Mark Harmon e suo figlio Sean Harmon sono produttori esecutivi insieme a David J. North e Gina Lucita Monreal, che sono co-sceneggiatori dell'episodio iniziale. Jason Kennedy, Krysti Baxter e Meredith Goble sono i direttori del casting.