NCIS: Tony & Ziva, nel trailer i protagonisti uniscono le forze per proteggere la figlia

Paramount+ ha condiviso il primo trailer di NCIS: Tony & Ziva, la serie spinoff del popolare franchise televisivo con star Michael Weatherly e Cote de Pablo.

Il progetto, che sarà composto da dieci episodi, arriverà sugli schermi americani in autunno.

Le anticipazioni del trailer

Nel primo video di NCIS: Tony & Ziva si anticipa l'atmosfera che caratterizzerà le puntate e qualche dettaglio degli eventi e delle scene d'azione che verranno proposte.

Il trailer rivela che i due protagonisti non sono più una coppia, anche se la situazione sembra davvero complicata, come rivela Ziva durante una seduta con un terapista.

Dopo che Tali, la loro figlia, viene messa in pericolo, Tony unisce nuovamente le forze con la partner sul lavoro e nella vita.

I due protagonisti saranno quindi impegnati in una missione in giro per l'Europa, affrontando vari nemici e i propri sentimenti. La serie, come dimostrano le interazioni tra i personaggi di Michael Weatherly e Cote de Pablo, non sarà inoltre priva di molti momenti divertenti.

Ecco il trailer:

Cosa racconterà lo show

Nella serie spinoff di NCIS intitolata Tony & Ziva si mostreranno i due agenti che stanno crescendo la loro figlia Tali nella capitale francese. Quando la società esperta in sicurezza di Tony viene attaccata, i due devono però scappare cercando di capire chi sta dando loro la caccia. I protagonisti devono inoltre imparare di nuovo a fidarsi uno dell'altra, in modo da avere finalmente un lieto fine.

Lo showrunner John McNamara, coinvolto anche come produttore esecutivo, aveva recentemente dichiarato: "Sono incredibilmente grato nei confronti di CBS Studios e Paramount+ per l'opportunità di far immergere questi due amati personaggi in una fuga pericolosa, divertente, romantica ed entusiasmante attraverso l'Europa. Sono elettrizzato nel raccontare un'unica storia serializzata all'insegna di intrighi e spionaggio nel corso di 10 episodi, avendo l'occasione di addentrarci più profondamente nel complesso rapporto tra Tony e Ziva, nella loro intermittente storia d'amore, e nel modo in cui riescono a crescere la figlia Tali, il tutto intensificato dall'improvviso rischio in cui si trovano coinvolti".