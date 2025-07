Naruto non mangia più ramen: dopo l'hamburger e limone di Boruto, arriva una collaborazione che fa discutere

A partire dal 21 luglio 2025, Burger King USA lancia una collaborazione con il celebre anime Naruto, offrendo ai fan statuette esclusive dei personaggi all'interno dei "King Jr. Meals". Un ritorno alle origini, con figure ispirate alla serie classica. La partnership segue precedenti esperienze europee e rinnova il legame tra il fast food e l'universo ninja creato da Masashi Kishimoto.

Burger King e Naruto: la collaborazione con fast food americano fa discutere

Dal Villaggio della Foglia al banco ordini: Naruto Uzumaki e i suoi compagni di squadra stanno per invadere i fast food statunitensi, ma non con tecniche segrete o colpi proibiti-questa volta, a colpi di gadget. Dal 21 luglio, negli Stati Uniti, i fan dell'anime potranno mettere le mani su una serie di figurine esclusive disponibili nei "King Jr. Meals" di Burger King.

La locandina di Naruto

Un'operazione pensata per i più piccoli ma che, ne siamo certi, farà gola anche ai collezionisti più cresciuti. La collezione include Naruto, Sakura, Sasuke, Rock Lee, Hinata, Neji, Gaara e l'immancabile Kakashi, ritratti in versione vintage, ovvero così come apparivano nella serie originale, molto prima che diventassero genitori, sensei o simboli politici dell'universo di Boruto.

Questa non è la prima incursione del mondo ninja tra i tavoli di Burger King: già all'inizio dell'anno, in Francia, era stata lanciata un'edizione limitata con tanto di panini ispirati all'anime. E se è vero che molti di questi crossover asiatici non arrivano quasi mai in Occidente, stavolta i fan d'oltreoceano potranno dire la loro. E no, niente paura: il famigerato "lemon burger" di Boruto non è stato reintegrato nel menù.

Mentre Studio Pierrot conferma l'intenzione di tornare a Konoha-sia con nuovi archi narrativi di Boruto che con quattro episodi inediti della serie originale-i fan restano in attesa. Gli episodi erano stati annunciati con enfasi, ma poi rinviati per "migliorare l'animazione", lasciando il pubblico sospeso tra hype e frustrazione. Con i lavori su Bleach: Thousand-Year Blood War e Black Clover ancora in corso, la nebbia sul futuro animato di Narutoresta fitta. Ma almeno, in attesa del prossimo Jutsu, possiamo consolarci con un pupazzetto in plastica e un panino... alla vecchia maniera.