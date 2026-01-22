Naruto, dopo tre anni è in produzione un nuovo anime grazie a uno studio d'animazione cinese

Dopo annunci rimandati, silenzi prolungati e speculazioni infinite, il mondo di Naruto torna sugli schermi: un nuovo anime è in produzione e le ipotesi sono aperte.

Un nuovo progetto animato di Naruto è ufficialmente in lavorazione grazie allo studio cinese Huahan Animation, già coinvolto nel remake anime di One Piece per Netflix. L'annuncio riaccende ipotesi su due possibili titoli: gli special del 20° anniversario o l'anime Boruto: Two Blue Vortex.

Un annuncio inatteso dalla Cina: il ritorno ufficiale di Naruto in animazione

La notizia non è arrivata dai canali tipici giapponesi, ma da un comunicato del sito governativo della contea di Lijin, che ha confermato la partecipazione dello studio locale Huahan Animation a un nuovo progetto anime di Naruto. La dichiarazione, riportata integralmente, specifica che "il team di animazione di Huahan (...) sta lavorando intensamente per rispettare le scadenze di molteplici progetti, tra cui ordini per One Piece e Naruto". Un dettaglio non da poco, perché lo stesso studio è stato recentemente associato al remake anime di One Piece targato Netflix.

Ciò apre due scenari altamente probabili. Il primo riguarda gli episodi speciali del 20° anniversario, attesi da anni e inizialmente previsti come quattro episodi ambientati durante la Parte 1 della serie, con Naruto, Sasuke e Sakura ancora ragazzini impegnati nell'addestramento a Konoha. Il progetto è stato poi rinviato da Studio Pierrot con la motivazione - l'unica ufficiale - di voler "aumentare la qualità" degli episodi. Con il 25° anniversario dell'anime in arrivo nel 2027, l'ipotesi che questi special possano vedere la luce tra il 2026 e il 2027 è oggi più credibile che mai.

Il secondo scenario coinvolge la nuova fase del sequel: Boruto: Two Blue Vortex, erede diretto di Boruto: Naruto Next Generations, conclusosi nel 2023 dopo 293 episodi. Lo sceneggiatore Masaya Honda salutò così i fan su X: "Grazie per aver guardato Boruto Part 1 (...) Se vuoi dire addio, io aggiungerò 'ci vediamo'", citando l'ending Mata Ne, tradotto appunto come "ci vediamo". E oggi, con questo annuncio, quel "arrivederci" sembra improvvisamente acquisire un senso più letterale.

Special anniversariali o Two Blue Vortex?

Il coinvolgimento di Huahan Animation conferisce a questo progetto una dimensione interessante, perché lo studio si definisce specializzato in produzioni originali e outsourcing per clienti giapponesi e coreani, "riunendo tecnologie d'animazione internazionali di alto livello". Una descrizione che si inserisce nel trend del momento: collaborazioni multiculturali e pipeline di produzione distribuite al di fuori del Giappone, pratica diventata sempre più frequente anche per franchise storici.

Le voci che circolano sulla rete aggiungono un ulteriore tassello: rumor insistono su un possibile coinvolgimento di Chengxi Huang, animatore e regista già attivo su Boruto. Nulla di confermato, e lo stesso Huang non ha dichiarato nulla, ma la semplice ipotesi ha scatenato entusiasmo tra i fan della nuova generazione Uzumaki.

La domanda centrale rimane dunque aperta: stiamo per rivedere il Team 7 in una celebrazione nostalgica, oppure sta per iniziare la fase animata del Time Skip di Boruto? Al momento, le due ipotesi non si escludono a vicenda, anzi, vista la portata del brand, potrebbe trattarsi di due iniziative parallele.

Quel che è certo è che Naruto torna a fare notizia sul fronte animato, cosa che non accadeva con tale forza dal 2023.