Naruto, Masashi Kishimoto parla dello spin-off di un suo personaggio: "Questa volta tocca a lui sul serio"

Masashi Kishimoto ha lasciato intendere la possibilità di un nuovo capitolo interamente dedicato a Itachi Uchiha. Una prospettiva che affascina i fan storici di Naruto, desiderosi di colmare i vuoti lasciati nella storia del celebre anti-eroe. Tra possibili approfondimenti su Mikoto e il periodo nell'Akatsuki, il misterioso Itachi potrebbe finalmente svelare nuovi lati della sua storia.

Naruto: Una nuova pagina per Itachi?**

A quanto pare, il leggendario Masashi Kishimoto sta riflettendo "sul serio" sull'idea di disegnare un capitolo one-shot tutto incentrato su Itachi Uchiha. Non è la prima volta che il geniale autore giapponese esplora angoli nascosti dell'universo di Naruto con storie parallele o romanzi illustrati, ma l'indiscrezione che coinvolge il controverso fratello di Sasuke ha subito infiammato i fan. Sebbene il passato di Itachi sia già stato parzialmente narrato nei romanzi Itachi Shinden, la sua figura resta tuttora piena di zone d'ombra. Una su tutte: il legame con la madre Mikoto, quasi del tutto assente nelle cronache della serie.

Masashi Kishimoto, il creatore di Naruto

In un mondo narrativo dove le madri tendono a sparire nell'oblio del dramma shonen, l'idea di scavare nel rapporto tra Itachi e Mikoto potrebbe regalare una sfumatura inedita alla tragedia del massacro del clan Uchiha. Se conoscere meglio le motivazioni di un figlio costretto a uccidere i propri genitori per un bene più grande non è narrativa potente, cosa lo è?

Ma il potenziale di un one-shot su Itachi non si esaurisce tra le mura domestiche del clan Uchiha. C'è ancora molto da raccontare sul suo periodo nell'Akatsuki, l'organizzazione criminale più affascinante e inquietante del panorama anime. Sappiamo che ha sconfitto Orochimaru e che ha fatto squadra con Kisame, ma cosa pensava Itachi in quei momenti? Quali dilemmi ha affrontato sotto gli ordini di Pain? Un racconto breve potrebbe scavare nell'anima di un personaggio diviso tra l'obbedienza e il rimorso, tra l'orrore e la lucidità. Tuttavia, Kishimoto potrebbe ancora cambiare rotta e scegliere di dare spazio a figure meno esplorate ma meritevoli, come Tsunade, Hinata o Shikamaru. L'importante è che l'universo di Naruto continui a respirare: se *Boruto non basta a tenere acceso il fuoco, allora siano i one-shot ad alimentarne la brace, uno stralcio alla volta.