Napoli Magica: la Locandina del film di Marco D'Amore al cinema dal 5, 6 e 7 dicembre

Svelata la locandina di Napoli Magica, il nuovo film diretto e interpretato da Marco D'Amore, evento speciale al cinema il 5, 6 e 7 dicembre distribuito da Vision Distribution. Il film sarà presentato in anteprima nel corso della 40esima edizione del Torino Film Festival, in Fuori Concorso.

Napoli magica è un film Sky Original, prodotto da Sky e Mad Entertainment in collaborazione con Vision Distribution. Il soggetto e la sceneggiatura sono di Marco D'Amore e Francesco Ghiaccio.

Locandina di Napoli magica

Cosa cerchi in Napoli quando la abiti da sempre o quando la visiti per la prima volta? Perché la sua anima è così diversa dalle altre? Dove risiede la sua magia? Marco D'Amore vuole scoprirlo e per farlo esiste un unico modo: deve attraversarla e perdersi per trovare l'inaspettato incanto. Bisogna scavare la pietra di tufo dei suoi sottofondi per disseppellire i suoi misteri e le sue leggende, i suoi spiriti, le voci antiche, i suoi fantasmi e i suoi miti. Il dedalo di cunicoli scavati per tremila anni è tomba dei segreti su cui poggia l'intera città. E poi dalla realtà si passa alla favola, e così in Napoli Magica i luoghi iconici - il cimitero delle Fontanelle, Castel dell'Ovo, la cappella del Cristo Velato, le Catacombe di San Gaudioso - prendono vita mentre i volti della gente incontrata in strada si contrappongono ai personaggi del mito (la sirena Parthenope, il munaciello, le anime pezzentelle, Pulcinella).

In questo viaggio, la città assume forme e contorni nuovi suscitando sentimenti contrastanti, in un continuo gioco di opposti. Napoli è uno sguardo o un'infinità di vedute, come se la si osservasse dalle alture dei colli che la circondano, o dai sotterranei che la trapassano o infine, attraverso gli occhi di tutte le anime che fino ad ora l'hanno abitata in superficie o nelle sue cavità. Napoli Magica dà del "tu" al mistero e attende risposte mai rivelate dagli oracoli.