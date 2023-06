Napoleone: Joaquin Phoenix è pronto a conquistare il mondo nelle prime immagini del film

La presentazione dei nuovi prodotti in arrivo su Apple TV+ ha fornito l'occasione per dare uno sguardo a una clip di Napoleone, colossal storico di Ridley Scott con Joaquin Phoenix nei panni del celebre condottiero francese.

Sebbene non siano stati forniti ulteriori dettagli, il nuovo look del film mostra lo stesso Napoleone Bonaparte in piedi su una nave, probabilmente impegnato in un viaggio navale nel tentativo di conquistare l'intera Europa. Mentre i dettagli specifici della trama di Napoleone per adesso rimangono nascosti, è stato anticipato che il film sarà incentrato sulla relazione tra Napoleone Bonaparte e l'imperatrice Giuseppina, interpretata da Vanessa Kirby, e suoi suoi tentativi di diventare l'imperatore dei francesi.

Quando e dove vedremo Napoleone?

Il film in uscita debutterà nelle sale il 22 novembre 2023, prima di arrivare su Apple TV+ qualche tempo dopo. Apple collaborerà con Sony Pictures per distribuire il film, che vedrà Joaquin Phoenix nei panni del famigerato imperatore e capo militare francese.

Napoleone è descritto come "uno sguardo originale e personale sulle origini di Napoleone e sulla sua rapida e spietata ascesa al trono, visto attraverso il prisma del suo rapporto avvincente e spesso instabile con sua moglie e unico vero amore, Josephine. Il film catturerà le famose battaglie di Napoleone, la sua implacabile ambizione e la sua sorprendente mente strategica come straordinario leader militare e visionario condottiero".