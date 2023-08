Napoleon, Joaquin Phoenix ha schiaffeggiato Vanessa Kirby: 'Eravamo d'accordo di scioccarci a vicenda'

In un'intervista a Empire, Joaquin Phoenix e Vanessa Kirby hanno dichiarato di aver fatto un patto per scioccarsi a vicenda durante le riprese di Napoleon di Ridley Scott, per evitare che il film sembrasse un noioso biopic troppo prevedibile. Questo accordo ha portato Phoenix, che interpreta Napoleone Bonaparte, a schiaffeggiare Kirby, che interpreta Giuseppina di Beauharnais, durante le riprese di un'accesa scena di divorzio tra i loro personaggi. "Stavamo usando le vere parole del divorzio in chiesa. Quando questo accade, si può decidere di fare una fedele rievocazione d'archivio, leggere le battute e poi tornare a casa. Ma abbiamo sempre voluto sorprenderci a vicenda" ha detto l'attrice. "Ci siamo incoraggiati reciprocamente, abbiamo preteso l'uno dall'altro, ci siamo sfidati a sconvolgerci a vicenda in alcuni momenti, è questo ciò che è venuto fuori in quella scena" ha rivelato l'attore riguardo allo schiaffo.

"Lei mi ha detto: 'Senti, puoi fare tutto quello che ti senti di fare'. Io le ho risposto 'Lo stesso vale per te'. Lei ha detto: 'Puoi schiaffeggiarmi, afferrarmi, tirarmi, baciarmi, qualsiasi cosa'" ha raccontato Phoenix. L'attore di Joker ha poi parlato del patto che lui e la collega si erano fatti prima delle riprese, che prevedeva di scioccarsi a vicenda: "Eravamo d'accordo che ci saremmo scioccati a vicenda e avremmo cercato di creare momenti che non c'erano, perché entrambi volevamo evitare il cliché del dramma d'epoca". Sul lavorare insieme a Phoenix, Kirby ha aggiunto: "È la cosa più bella, quando hai un partner creativo su cui puoi contare".

Napoleon: una scena del film

Napoleon: storia di un tiranno

Napoleon, che riunisce il regista Ridley Scott e Phoenix dopo Il gladiatore, è un biopic sulla vita di Napoleone Bonaparte prodotto da Apple Studios. Il film si incentrerà sulla relazione tra la moglie Giuseppina di Beauharnais e l'imperatore francese, che il regista ha paragonato a Hitler o Stalin per le atrocità commesse. L'uscita italiana al cinema è prevista per il 22 novembre 2023.