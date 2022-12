Apple TV+ annuncia i film in arrivo nel 2023, da Argylle a Tetris

Sharper, un thriller neo-noir intriso di segreti e bugie, ambientato tra le camere da letto, le sale da bar e i consigli di amministrazione di New York. In questo film, in cui nessuno è come sembra, i personaggi sono in continua competizione per la ricchezza e il potere, in un gioco di ambizione, avidità, lussuria e gelosia che terrà il pubblico con il fiato sospeso fino all'ultimo. Sharper è interpretato dal premio Oscar Julianne Moore (La storia di Lisey), Sebastian Stan (The Falcon and the Winter Soldier), Justice Smith (Genera+ion), il pluripremiato John Lithgow (Perry Mason) e Briana Middleton (Il bar delle grandi speranze). Il film è diretto da Benjamin Caron (The Crown"), nominato agli Emmy e ai BAFTA, e prodotto da Julianne Moore e Bart Freundlich, Brian Gatewood e Alessandro Tanaka, Erik Feig e Jessica Switch attraverso la PICTURESTART, con Julia Hammer e Amy Herman come produttori esecutivi e Jodie Caron come co-produttrice; da una sceneggiatura Black List di Gatewood e Tanaka, il film farà il suo debutto su Apple TV+ il 17 febbraio.