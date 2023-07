Napoleon: il 'ridicolo' accento di Joaquin Phoenix nel trailer confonde gli spettatori

Molti utenti sono rimasti alquanto perplessi dall'accento americano utilizzato da Joaquin Phoenix nel trailer di Napoleon, il nuovo film di Ridley Scott in arrivo a fine novembre.

Nei giorni scorsi è stato diffuso in rete il trailer di Napoleon, film di Ridley Scott che vedrà il premio Oscar Joaquin Phoenix nei panni di Napoleone Bonaparte. Il film cattura le famose battaglie, l'implacabile ambizione e la stupefacente mente strategica dell'imperatore e leader militare francese nonchè visionario della guerra. L'accento utilizzato da Phoenix nel trailer, però, ha lasciato alquanto perplessi gli spettatori.

C'è chi ha scritto: "Il trailer sarebbe stato molto più godibile se Joaquin avesse usato un accento francese". Un altro utente ha sottolineato: "Ho appena visto il trailer di Napoleon e....oh mio Dio, capisco che i personaggi francesi tendono ad avere sempre degli accenti britannici nei film, ma perchè a Joaquin non è stato affiancato alcun coach?".

Napoleon, Ridley Scott: "La prova di Joaquin Phoenix era talmente buona che abbiamo riscritto il dannato film"

C'è ha poi criticato questo trend di sovvertire gli accenti all'interno dei film: "Napoleon sembra promettere bene, ma quando la finiremo di utilizzare accenti inglesi per ogni film di accuratezza storica? Utilizzate un accento francese oppure assumete qualcuno che traduca la sceneggiatura in francese".

Napoleon, la grande scommessa di Apple TV

Apple Original Films ha collaborato con Sony Pictures Entertainment per il lancio del film nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il 22 novembre. Dopo l'uscita nelle sale, il film sarà trasmesso in streaming su Apple TV+.

Napoleone è il secondo grande blockbuster in programma di Apple TV+, dato che a distanza di poco distribuirà nelle sale anche Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese.