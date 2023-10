Napoleon, Ridley Scott: 'Girare il film è stato come montare un set LEGO'

Dopo aver diretto epici colossal come Il Gladiatore, Ridley Scott conosce a menadito le insidie del genere, ma ciò non gli ha impedito di cimentarsi in una nuova impresa titanica con Napoleone. Il regista inglese è arrivato a paragonare la realizzazione del film al montaggio di un set LEGO molto complicato., che ha paragonato" era un'impresa enorme.

Napoleon: il Napoleone di Joaquin Phoenix lancia l'assalto sul campo di battaglia

In un'intervista con Entertainment Weekly, Ridley Scott ha parlato della meticolosa attenzione ai dettagli che il suo team ha applicato al film biografico che vede Joaquin Phoenix nei panni del celebre generale francese diventato imperatore.

"Posso leggere tutti i libri del mondo su di lui, ma, poiché il film è un evento così grande, devo fare affidamento sulla mia ottima squadra", ha detto Scott. "Il mio team ha realizzato meravigliosi costumi militari come non li avevo mai visti prima. I costumi sono strabilianti e poi ho un esperto militare per le scene di battaglia. È tutto coordinato. Ho pianificato tutto il film un po' come una battaglia".

Un film grandioso

Napoleon: una scena del film

Ridley Scott ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra i dipartimenti, spiegando che i film sulla scala di Napoleon funzionano solo se tutti comunicano informandosi delle varie sfide che devono affrontare:

"Quando fai un film come questo, devi avere tutti i capi dipartimento attorno al tavolo regolarmente. Ci incontriamo una volta alla settimana e procediamo pagina per pagina. Pagina uno, ho un problema. Qual è il problema? E poi a pagina due. Lo affrontiamo in quel modo, così la mano sinistra sa sempre cosa sta facendo la mano destra".

Scott ha paragonato la regia di Napoleon all'assemblaggio di un set LEGO estremamente complicato con una grande squadra di collaboratori. Ma nonostante le difficoltà che inevitabilmente sorgono, ha affermato che per lui la sfida fa ancora parte del divertimento:

"Questo tipo di film è come scalare una montagna. A livello del suolo, il picco sembra molto lontano. Ma mentre sali sulla collina con i tuoi partner in questo kit LEGO ridicolmente impegnativo di informazioni che stai cercando di mettere insieme, a volte i pezzi non si incastrano e sei già a 20.000 piedi. È un processo continuo giorno dopo giorno, ma è per questo che lo faccio. Lo adoro."

Napoleon arriverà nei cinema italiani il 23 novembre.