Napoleon: Joaquin Phoenix a cavallo nel nuovo poster del film di Ridley Scott

Il biopic di Ridley Scott arriverà prima nelle sale di tutto il mondo e in un secondo momento in streaming su Apple TV+.

Apple ha diffuso in rete un nuovo poster di Napoleon, nel quale possiamo vedere il protagonista interpretato da Joaquin Phoenix in sella al suo cavallo nel bel mezzo di una battaglia. Il biopic di Ridley Scott uscirà nelle sale il 24 novembre per poi arrivare in streaming su Apple TV+.

La pellicola storica racconta l'epica ascesa e caduta dell'imperatore francese Napoleone Bonaparte, interpretato dal premio Oscar Joaquin Phoenix e diretto dal leggendario regista de Il gladiatore, Blade Runner e Le crociate.

Napoleon ripercorre l'inarrestabile scalata al potere di Bonaparte attraverso la burrascosa relazione con il suo unico vero amore, Giuseppina, mostrando le visionarie strategie politiche e militari del grande condottiero in alcune delle scene di battaglia più realistiche e spettacolari mai realizzate.

Napoleon, Joaquin Phoenix ha schiaffeggiato Vanessa Kirby: "Eravamo d'accordo di scioccarci a vicenda"

Scott ha paragonato la regia di Napoleon all'assemblaggio di un set LEGO estremamente complicato ma potendo contare su una grande squadra di collaboratori. Nonostante le difficoltà che inevitabilmente sorgono, ha affermato che per lui la sfida fa ancora parte del divertimento:

"Questo tipo di film è paragonabile a scalare una montagna. Quando sei al suolo, il picco sembra molto lontano. Ma mentre sali sulla collina con i tuoi partner in questo set LEGO ridicolmente pieno di informazioni che stai cercando di mettere insieme, a volte i pezzi non si incastrano e sei già a 20.000 piedi. È un processo continuo, giorno dopo giorno, ma è per questo che lo faccio. Lo adoro."