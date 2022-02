Nanni Moretti girerà a marzo a Cinecittà il suo nuovo film Il Sol Dell'Avvenire

Nanni Moretti si prepara a girare a Cinecittà il suo nuovo film, intitolato Il Sol Dell'Avvenire. Le riprese prenderanno il via a marzo e vedranno nel cast l'attore e regista francese Mathieu Amalric e il polacco Jerzy Stuhr.

In precedenza Jerzy Stuhr è stato diretto da Nanni Moretti in Habemus Papam e Il caimano. Ne Il sol dell'avvenire si troverà a recitare a fianco di Margherita Buy, Silvio Orlando e dello stesso Nanni Moretti.

I dettagli del nuovo film di Moretti, rivelati dal regista in un'intervista a Ilaria Ravarino per Italian Cinema, sono stati confermati da Fandango, che sta producendo in tandem con la Sacher Shingle di Moretti e RAI Cinema.

Al momento la trama de Il sol dell'avvenire è top secret, ma Moretti ha anticipato che sarà un period movie ambientato a Roma tra gli anni '50 e '70 che coinvolgerà anche il mondo del cinema. Moretti ha firmato la sceneggiatura con Valia Santella, Federica Pontremoli e Francesca Marciano.

Una novità riguarda la scelta della location: Nanni Moretti girerà il suo nuovo film, che ha descritto come un lavoro "complesso e costoso", presso gli studi di Cinecittà nei teatri di posa e negli spazi adiacenti.