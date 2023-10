Il sol dell'avvenire stasera su Sky Cinema Uno in prima visione: trama e cast del film di Nanni Moretti

Stasera su Sky Cinema Uno, alle 21:15, va in onda in prima visione Il sol dell'avvenire, l'ultimo film di Nanni Moretti: ecco la trama e il cast.

Il sol dell'avvenire sbarca in TV dopo il grande successo in sala. Il film di Nanni Moretti

Trama

Il Sol Dell'Avvenire: Nanni Moretti e Mathieu Amalric in una scena

Giovanni è un regista in crisi con il mondo che lo circonda. Le idee, in realtà, non gli mancano. Infatti, sta girando un film ambientato nel 1956, il cui protagonista è il segretario della sezione del Partito Comunista italiano del Quarticciolo, a Roma: egli deve capire come reagire pubblicamente all'invio dei carri armati sovietici a Budapest.

La produttrice del film è sua moglie Paola, che sta pensando, all'insaputa di Giovanni, di interrompere il matrimonio. Nel frattempo, il regista sta scrivendo un film tratto da "Il nuotatore" di John Cheever e, contemporaneamente, la sua fervida immaginazione lo spinge a pensare di girare un'altra pellicola che racconti la storia quarantennale di una coppia, con tante canzoni italiane a fare da sottofondo d'accompagnamento. Riuscirà a trovare un punto di equilibrio?

Cast e riconoscimenti

Prodotto da Sacher Film, Fandango, Rai Cinema e Le Pacte, il film è interpretato, oltre che dallo stesso Moretti, da Barbora Bobulova, Zsolt Anger, Margherita Buy, Mathieu Amalric, Teco Celio, Silvio Orlando, Jerzy Stuhr e Valentina Romani.

Presentato in concorso al Festival di Cannes, è stato premiato con il Nastro d'Argento per la Miglior Attrice Non Protagonista a Barbora Bobulova e il Nastro Speciale Giovani a Valentina Romani.