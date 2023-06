Namor: l'attore Tenoch Huerta accusato di aggressione sessuale

L'interprete di Namor nel Marvel Cinematic Universe, Tenoch Huerta, è stato accusato di aggressione sessuale dalla musicista e attivista Maria Elena Rios in una serie di post sui social media. Nei post Rios motiva la sua rottura con l'organizzazione antirazzista messicana Poder Prieto e la sua rabbia per il fatto che il gruppo avrebbe pubblicato un podcast che la coinvolgeva sul loro sito Web senza averla pagata, inoltre li accusa di proteggere Huerta, che ha interpretato Namor in Black Panther: Wakanda Forever.

Maria Elena Rios scrive, infatti: "Quando ho lasciato il loro gruppo ho chiarito loro che stavano proteggendo il violento predatore sessuale @TenochHuerta e che non avevano pubblicato nulla su di me. Mi sono comunque venuti a cercare in un profluvio di ipocrisia per evitare scandali per il loro film Marvel".

Un attore Marvel di nuovo nei guai?

Maria Elena Rios è una rinomata sassofonista in Messico sin da quando era piccola, ma è nota soprattutto per il suo attivismo dopo che un ex fidanzato ha assunto due uomini nel 2019 per gettarle acido in faccia. È stata ricoverata in ospedale per sei mesi per riprendersi dalle ustioni al viso, ma da allora è diventata un'attivista contro questa forma incredibilmente comune di attacco contro le donne in Messico (negli ultimi anni, quasi 30 donne sono state aggredite con l'acido, ma meno di un terzo denuncia gli attacchi) e ha iniziato a collaborare con Poder Prieto.

Tenoch Huerta in Black Panther: Wakanda Forever

La musicista ha scritto su Twitter: "È molto difficile parlare dell'abuso emotivo e dell'abuso di potere di un predatore sessuale che è amato nel mondo per aver interpretato un personaggio cinematografico come @TenochHuerta. Affascinante nell'aspetto, il marchio distintivo di un narcisista + una buona dose di vittimismo." Rispondendo alle domande degli utenti, Rios ha aggiunto, "'E perché non hai denunciato?' Dicono quelli che vivono in un paese maschilista, dove la giustizia è irraggiungibile, dove quasi ti ammazzano e ancora non ti credono. E no, non voglio essere famosa. E no, non voglio soldi perché so lavorare".

Per il momento Tenoch Huerta non commenta le accuse, ma per Marvel si profila una nuova gatta da pelare dopo l'arresto per violenza domestica di Jonathan Majors, interprete di Kang il Conquistatore.