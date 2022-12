La Top 10 delle stelle emergenti del 2022

Stilare classifiche è sempre difficile, soprattutto quando ci si imbottiglia con "i migliori e i peggiori" dell'anno appena passato. Insomma, è un lavoro sporco, ma qualcuno deve pur farlo. E quest'oggi abbiamo deciso di assumerci la responsabilità di restringere il campo in materia di star emergenti, ovvero quegli attori che sono stati per la prima volta sulla bocca di tutti grazie a una (o più) performance impossibile da dimenticare.

Purtroppo, il concetto di Top 10 impedisce di andare avanti ad oltranza, e qui sono state adoperate delle scelte forzate. Non vedete Olivia Cooke o Austin Butler? Questo perché non è certo la prima volta che i loro nomi hanno fatto il giro del mondo, anche se più "in sordina"... vi siete già dimenticati Ready Player One, Bates Motel, Shannara o I morti non muoiono?

Ma vi promettiamo che abbiamo fatto del nostro meglio per cogliere lo zeitgeist degli ultimi 12 mesi. E se non siete d'accordo o pensate che ci siamo dimenticati qualche nome imprescindibile, potete sempre dircelo nei commenti!

10) Amber Midthunder

Prey: Amber Midthunder in una scena

Molti hanno conosciuta Amber Midthunder grazie a Prey, il prequel di Predator targato Disney+, nel quale ha interpretato l'intrepida Naru, ma la ragazza aveva già dato prova di sé in altre produzioni come Roswell, New Mexico e Legion, seppur non riuscendo ad attirare l'attenzione del pubblico come in questo 2022. Poi è arrivato il ruolo che ha cambiato tutto, e tra un Reservation Dogs (Midthunder è presente in un episodio della seconda stagione della serie di Hulu/Disney+) e l'imminente live-action di Avatar: The Last Airbender, non c'è che da confermare quanto già visto.

9) Dominique Thorne

Dominique Thorne in Black Panther: Wakanda Forever

Avevamo visto Dominique Thorne in Judas and the Black Messiah e Se la strada potesse parlare, ma allora non sapevamo ancora che quella che avevamo davanti sarebbe stata una delle eroine di nuova generazione del cinema mondiale. E non solo perché indossa un'armatura che le calza a pennello. Thorne ha dato prova di vestire alla grande i panni di Riri Williams a.k.a. Ironheart in Black Panther: Wakanda Forever, e la serie Disney+ a lei dedicata non potrà che sugellare il tutto. Ma quella è un avventura che avrà luogo nel 2023...

8) Tenoch Huerta

Tenoch Huerta in Black Panther: Wakanda Forever

Da Black Panther: Wakanda Forever è (letteralmente) emerso anche un altro talento, quello di Tenoch Huerta, l'interprete di Namor. Ora, secondo i criteri che abbiamo stabilito in precedenza, un artista come Huerta che conta già 69 progetti all'attivo secondo IMDb non dovrebbe nemmeno essere considerato una stella emergente a questo punto... Ma con tutta sincerità, in quanti conoscevano il suo nome prima del film Marvel? In quanti saprebbero elencare almeno 2/3 ruoli da lui interpretati in passato? Se c'è un nome che è salito finalmente alla ribalta dopo diverso tempo, quello è senz'altro il suo.

7) Simone Ashley

Simone Ashley in Bridgerton 2

Tra Sex Education e Broadchurch, Simone Ashley si era già vista in giro per il piccolo schermo, ma è stato solo con la seconda stagione della serie Netflix Bridgerton, che l'ha eletta come protagonista assoluta al fianco di Jonathan Bailey nel ruolo di Kate Sharma, che l'attrice britannica si è fatta spazio non solo in questa classifica, ma anche nel panorama cinematografico e televisivo mondiale.

6) Iman Vellani

Ms. Marvel: Iman Vellani in una scena della serie Disney+

Facciamo nuovamente un salto nel MCU per celebrare un'altra giovane attrice che ha saputo bucare lo schermo con la sua interpretazione di Kamala Khan ovvero Ms. Marvel: Iman Vellani. Che vi sia piaciuta o meno la serie targata Disney+, è innegabile il carisma di questa ragazza che presto rivedremo anche sul grande schermo in The Marvels, e siamo certi che non farà che "meravigliarci" ancora.

5) Emily Carey

Emily Carey in House of the Dragon

Parte qui la serie di elogi che va di tutto diritto al cast di House of the Dragon, e in particolare alle interpreti delle due protagonisti femminili. E se abbiamo detto che Olivia Cooke era già abbastanza nota per rientrare in classifica, lo stesso non si può dire dell'attrice che interpreta Alicent Hightower da adolescente, Emily Carey, che dopo la sua convincente performance nella serie HBO non resterà certamente a corto di ruoli.

4) Milly Alcock

Milly Alcock in House of the Dragon

Lo stesso, se non di più, si può dire anche della giovane Rhaenyra, Milly Alcock. Come Carey, anche lei ha all'attivo più ruoli, specialmente in tv (The Reckoning, The Gloaming ecc.) ma in pochi avevano già capito di che pasta era fatta. Ora, dopo la prima stagione di House of the Dragon, non c'è più alcun dubbio.

3) Emma D'Arcy

House of the Dragon: una scena della serie

Arriviamo alla terza interprete da House of the Dragon, nonché al terzo posto della nostra classifica. Emma D'Arcy, che ha condiviso con Alcock l'onore e l'onere di portare Rhaenyra Targaryen sullo schermo, e che si è fatta conoscere oltre che per la sua bravura nel recitare, anche per la sua scelta di drink (un Negroni sbagliato con Prosecco, per cortesia), non poteva che essere tra i primi posti della nostra Top 10.

2) Joseph Quinn

Stranger Things 4: Joseph Quinn in una scena del volume 1

Vi stupisce davvero che al secondo posto di questa classifica vi sia l'interprete di uno dei personaggi più amati delle serie tv al momento? Probabilmente no, come non vi stupirà chi vedrete in cima alla Top 10. Ma nel frattempo, ode a Joseph Quinn a.k.a. Eddie Munson nello show di Netflix ideato dai fratelli Duffer Stranger Things.

1) Jenna Ortega

Mercoledì: Jenna Ortega, protagonista della serie Netflix

Era iniziato già alla grande il 2022 di Jenna Ortega, grazie al successo dell'ultimo film della saga horror Scream di cui è stata protagonista. L'attrice di You (vi ricordate Ellie, la sorellina della vicina di Joe nella seconda stagione dello show Netflix con Penn Badgley? Forse no, ma è per questo che Ortega è in questa classifica, e non nella precedente) era partita col piede giusto, e ha concluso l'anno nel migliore e più appropriato dei modi: facendo il botto nei panni di Mercoledì Addams nella serie Netflix diretta da Tim Burton. E considerato quanto stia facendo parlare di sé, come poteva dunque non essere eletta Regina delle stelle emergenti del 2022?

