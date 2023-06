Tenoch Huerta risponde alle accuse di molestie e abusi: 'Sono totalmente false'

L'attore Tenoch Huerta si è difeso dalle accuse che una sua ex gli ha rivolto sostenendo che non ci sia nulla di vero.

Tenoch Huerta ha risposto alle accuse di abusi emotivi che gli sono state rivolte dalla musicista María Elena Ríos, una sua ex che sostiene inoltre sia un predatore sessuale.

L'attore, recentemente interprete di Namor nel film Black Panther: Wakanda Forever, si è ora pubblicamente proclamato innocente.

La risposta alle accuse

Tra le sue stories Instagram, Tenoch Huerta ha spiegato: "Circa un anno fa ho frequentato Elena per vari mesi, ed è sempre stato un rapporto consensuale, come altri possono testimoniare. Il nostro legame è stato totalmente amorevole, caloroso e all'insegna del sostegno reciproco. Quando la storia è finita, tuttavia, Elena ha iniziato a rappresentare in modo errato le nostre interazioni privatamente e di fronte a gruppi di amici in comune".

Namor: l'attore Tenoch Huerta accusato di aggressione sessuale

L'attore ha proseguito: "Alcuni mesi fa ho coinvolto un team legale per intraprendere le azioni appropriate per proteggere la mia reputazione e rifiutare queste accuse irresponsabili e false che possono causare grandi pregiudizi e danni. Nonostante non sia perfetto, so che queste accuse sono semplicemente false. E, nonostante stia costantemente lavorando per migliorarmi, devo andare contro dichiarazioni che sono false e offensive".

Huerta ha concluso spiegando: "Sono profondamente grato nei confronti della mia famiglia e delle persone che mi hanno sostenuto e apprezzo davvero chiunque sia disposto a guardare i fatti e a riflettere prima di arrivare rapidamente a una conclusione falsa e ingiusta".