Jonathan Majors: la situazione si complica, nuove vittime di abusi si fanno avanti

Continua a farsi sempre più spinosa la vicenda attorno a Jonathan Majors, arrestato a marzo a seguito di accuse di violenza domestica. Il suo portavoce ha sempre negato tutto, dichiarando la sua innocenza, ma nel mentre l'attore è stato scaricato da diversi progetti, tra cui il film The Man In My Basement, e soprattutto dalla sua agenzia di management e dal suo ufficio stampa.

In un report esclusivo di Variety sono adesso arrivate altre accuse di violenza da parte di nuove, presunte vittime. Una di queste avrebbe addirittura lavorato con Majors sul set di Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Non si è fatta attendere la risposta di Priya Chaudry, avvocato difensore dell'attore: "Jonathan Majors è del tutto innocente e non ha abusato di nessuno. Abbiamo portato prove inconfutabili della sua innocenza al distretto di polizia. Le accuse sono false. Siamo certi del fatto che verrà finalmente liberato da questa vicenda".

Jonathan Majors: un avvocato dell'attore condivide i messaggi che dimostrerebbero la sua innocenza

Jonathan Majors dovrà presentarsi in tribunale nella giornata dell'8 maggio per testimniare la sua estraneità ai fatti. Ancora non sappiamo quasi decisioni prenderà Marvel, ma per il momento le voci di un recasting per il ruolo di Kang il conquistatore sono state smentite. Tra i film ancora confermati per Jonathan Majors ci sarebbero Da Understudy di Spike Lee e 48 Hours in Vegas della Lionsgate. Ovviamente la situazione potrebbe cambiare in caso di un verdetto di colpevolezza da parte del tribunale.