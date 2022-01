My Son, su Prime Video in streaming da oggi

My Son, il thriller con James McAvoy alle prese con il rapimento del figlio, sbarca su Amazon Prime Video in streaming a partire da oggi 21 gennaio 2022!

My Son è il remake inglese dell'acclamato film francese del 2017 con lo stesso nome con Guillaume Canet e Mélanie Laurent, diretto da Christian Carion, regista dell'originale francese, che ha usato una sceneggiatura co-firmata con Laure Irrmann. Il remake in lingua inglese vede nel cast anche Gary Lewis e Tom Cullen. Nella sinossi si legge: Mentre è alla guida nel cuore delle Highlands, Edmond Murray (James McAvoy) riceve una telefonata dalla sua ex moglie (Claire Foy), in lacrime.

Il loro figlio di 7 anni è scomparso da un campeggio. Ben presto diventa chiaro che il bambino è stato rapito e i genitori diventano preda della disperazione. Proprio come nell'originale francese del 2017 con protagonista Guillaume Canet, a James McAvoy non è stata data una sceneggiatura o un dialogo, ma solo un canovaccio con gli aspetti fondamentali della sua storia. Per questo motivo, ha improvvisato e reagito a ogni scena in tempo reale, mettendo lui e il pubblico nella stessa posizione in termini di scoperta dei colpi di scena del film. Nel frattempo, il resto del cast e della troupe erano a conoscenza delle scene.

