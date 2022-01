Amazon Prime Video, gennaio 2022: le novità in catalogo tra film e serie tv

Gennaio 2022 su Amazon Prime Video sarà un mese ricco di novità per il catalogo della piattaforma streaming: segnaliamo i film Time is up con Bella Thorne e Benjamin Mascolo e The Tender Bar con Ben Affleck, diretto da George Clooney e la serie in otto episodi As We See It.

Gennaio 2022 sarà un mese ricco di nuove uscite per la piattaforma streaming Amazon Prime Video. Tra le novità in catalogo, che elenchiamo di seguito, la serie Monterossi con Fabrizio Bentivoglio e Donatella Finocchiaro tratta dai romanzi di Alessandro Robecchi e il film Tre sorelle diretto da Enrico Vanzina con Serena Autieri, Giulia Bevilacqua e Chiara Francini. Da segnalare i film della trilogia de Lo Hobbit diretti da Peter Jackson, la saga completa di Twilight, basata sui romanzi della scrittrice americana Stephenie Meyer e i film Arancia Meccanica e Barry Lyndon del regista Stanley Kubrick.

Serie e Show Originali & In Esclusiva Amazon Prime Video

Monterossi - stagione 1 - disponibile dal 7 gennaio 2022

- stagione 1 - disponibile dal 7 gennaio 2022 As We See It - stagione 1 - disponibile dal 21 gennaio 2022

- stagione 1 - disponibile dal 21 gennaio 2022 The Legend of Vox Machina - stagione 1 - disponibile dal 28 gennaio 2022

Film originali e in esclusiva Amazon Prime Video

Time Is Up - disponibile dal 3 gennaio 2022

- disponibile dal 3 gennaio 2022 The Tender Bar - disponibile dal 7 gennaio 2022

- disponibile dal 7 gennaio 2022 Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso - disponibile dal 14 gennaio 2022

- disponibile dal 14 gennaio 2022 Tre Sorelle - disponibile dal 27 gennaio 2022

- disponibile dal 27 gennaio 2022 Flashback - disponibile dal 31 gennaio 2022

Nuove serie in arrivo

Athf - la decima stagione - disponibile dall'1 gennaio

- la decima stagione - disponibile dall'1 gennaio The Big Bang Theory - la dodicesima stagione - disponibile dall'1 gennaio

- la dodicesima stagione - disponibile dall'1 gennaio Casa Vianello - dalla quarta alla sesta stagione - disponibile dall'1 gennaio

- dalla quarta alla sesta stagione - disponibile dall'1 gennaio China, IL - la seconda stagione - disponibile dall'1 gennaio

- la seconda stagione - disponibile dall'1 gennaio Good Doctor - la quarta stagione - disponibile dall'1 gennaio

- la quarta stagione - disponibile dall'1 gennaio I liceali - le tre stagioni - disponibile dall'1 gennaio

- le tre stagioni - disponibile dall'1 gennaio Mr. Pickles - la terza stagione - disponibile dall'1 gennaio

- la terza stagione - disponibile dall'1 gennaio Riverdale - la quinta stagione - disponibile dall'1 gennaio

- la quinta stagione - disponibile dall'1 gennaio Robot Chicken - l'ottava stagione - disponibile dall'1 gennaio

- l'ottava stagione - disponibile dall'1 gennaio Samurai Jack - la quinta stagione - disponibile dall'1 gennaio

- la quinta stagione - disponibile dall'1 gennaio Supernatural - la quattordicesima stagione - disponibile dall'1 gennaio

- la quattordicesima stagione - disponibile dall'1 gennaio The Night Shift - le quattro stagioni - disponibile dall'1 gennaio

- le quattro stagioni - disponibile dall'1 gennaio The Vampire Diaries - le prime sette stagioni - disponibile dall'1 gennaio

- le prime sette stagioni - disponibile dall'1 gennaio The Venture Bros. - la terza stagione - disponibile dall'1 gennaio

- la terza stagione - disponibile dall'1 gennaio SOS Chirurgia - la prima stagione - disponibile dall'1 gennaio

- la prima stagione - disponibile dall'1 gennaio Obbiettivo bellezza - le prime due stagioni - disponibile dall'1 gennaio

- le prime due stagioni - disponibile dall'1 gennaio Unforgettable - le quattro stagioni - disponibile dal 10 gennaio

- le quattro stagioni - disponibile dal 10 gennaio Meteoheroes 2D - la prima stagione - disponibile dal 15 gennaio

- la prima stagione - disponibile dal 15 gennaio S.w.a.t. - dalla prima alla quarta stagione - disponibile dal 15 gennaio

- dalla prima alla quarta stagione - disponibile dal 15 gennaio What's Anna - la prima stagione - disponibile dal 20 gennaio

- la prima stagione - disponibile dal 20 gennaio Ready Music Play - la seconda stagione - disponibile dal 20 gennaio

- la seconda stagione - disponibile dal 20 gennaio Bleach - la sesta e la settima stagione - disponibile dal 25 gennaio

- disponibile dal 25 gennaio Stargate SG-1 - dalla prima alla decima stagione - disponibile dal 31 gennaio

- dalla prima alla decima stagione - disponibile dal 31 gennaio Hunter X Hunter - stagione 1 episodi 37-75 - disponibile dal 31 gennaio

Nuovi film in arrivo: Prime e seconde visioni

Ariaferma - disponibile dal 7 gennaio

- disponibile dal 7 gennaio My Son - disponibile dal 21 gennaio

Altri film

3 Days To Kill - disponibile dall'1 gennaio

- disponibile dall'1 gennaio 50/50 - disponibile dall'1 gennaio

- disponibile dall'1 gennaio Arancia meccanica - disponibile dall'1 gennaio

- disponibile dall'1 gennaio Barry Lyndon - disponibile dall'1 gennaio

- disponibile dall'1 gennaio La leggenda di Beowulf - disponibile dall'1 gennaio

- disponibile dall'1 gennaio Blade Runner - disponibile dall'1 gennaio

- disponibile dall'1 gennaio Contagion - disponibile dall'1 gennaio

- disponibile dall'1 gennaio Elf - Un elfo di nome Buddy - disponibile dall'1 gennaio

- disponibile dall'1 gennaio Eyes Wide Shut - disponibile dall'1 gennaio

- disponibile dall'1 gennaio Io prima di te - disponibile dall'1 gennaio

- disponibile dall'1 gennaio Fargo - disponibile dall'1 gennaio

- disponibile dall'1 gennaio Millennium - Quello che non uccide - disponibile dall'1 gennaio

- disponibile dall'1 gennaio Millennium - Uomini che odiano le donne - disponibile dall'1 gennaio

- disponibile dall'1 gennaio Lo Hobbit - Un viaggio inaspettato - disponibile dall' 1 gennai

- disponibile dall' 1 gennai Lo Hobbit - La battaglia delle cinque armate - disponibile dall'1 gennaio

- disponibile dall'1 gennaio Lo Hobbit - La desolazione di Smaug - disponibile dall'1 gennaio

- disponibile dall'1 gennaio Hannibal - disponibile dall'1 gennaio

- disponibile dall'1 gennaio Viaggio in paradiso - disponibile dall'1 gennaio

- disponibile dall'1 gennaio The Impossible - disponibile dall'1 gennaio

- disponibile dall'1 gennaio Limitless - disponibile dall'1 gennaio

- disponibile dall'1 gennaio Magnolia - disponibile dall'1 gennaio

- disponibile dall'1 gennaio Miss Detective - disponibile dall'1 gennaio

- disponibile dall'1 gennaio Virus letale - disponibile dall'1 gennaio

- disponibile dall'1 gennaio Robot Chicken Walking Dead Special: Look Who's Walking - disponibile dall'1 gennaio

- disponibile dall'1 gennaio Romanzo Criminale - disponibile dall'1 gennaio

- disponibile dall'1 gennaio Special Forces - disponibile dall'1 gennaio

- disponibile dall'1 gennaio The Blind Side - disponibile dall'1 gennaio

- disponibile dall'1 gennaio Una notte da leoni 2 - disponibile dall'1 gennaio

- disponibile dall'1 gennaio Twilight - disponibile dall'1 gennaio

- disponibile dall'1 gennaio The Twilight Saga: New Moon - disponibile dall'1 gennaio

- disponibile dall'1 gennaio The Twilight Saga: Eclipse - disponibile dall'1 gennaio

- disponibile dall'1 gennaio The Twilight Saga: Breaking Dawn Parte1 - disponibile dall'1 gennaio

- disponibile dall'1 gennaio The Twilight Saga: Breaking Dawn Parte 2 - disponibile dall'1 gennaio

- disponibile dall'1 gennaio V For Vendetta - disponibile dall'1 gennaio

- disponibile dall'1 gennaio Una parola può cambiare tutto - Yes Man - disponibile dall'1 gennaio

- Yes Man - disponibile dall'1 gennaio Consigli a San Valentino - disponibile dall 15 gennaio

- disponibile dall 15 gennaio Aria di primavera - disponibile dal 15 gennaio

- disponibile dal 15 gennaio Un cane per due - disponibile dal 15 gennaio

- disponibile dal 15 gennaio La nostra storia - disponibile dal 15 gennaio

- disponibile dal 15 gennaio Stargate - disponibile dal 31 gennaio

- disponibile dal 31 gennaio Stargate: Continuum - disponibile dal 31 gennaio

- disponibile dal 31 gennaio Stargate SG-1 - L'arca della verità - disponibile dal 31 gennaio

FILM IN SCADENZA

La befana vien di notte - fino all'11 gennaio

- fino all'11 gennaio Palm Springs - fino all'8 gennaio Metti la nonna in freezer - fino al 14 gennaio Il Grinch - fino al 31 gennaio

SERIE IN SCADENZA

Mcmafia - la prima stagione - fino al primo gennaio

- la prima stagione - fino al primo gennaio The Shield - dalla prima alla settima stagione - fino al 31 gennaio

Monterossi: Una sera come tante, mentre sorseggia un bicchiere del suo whisky preferito nella sua bella casa milanese, Carlo Monterossi viene disturbato dal suono di quel videocitofono che non ne ha mai voluto sapere di funzionare. Ma alla porta, invece di un fattorino, trova un tizio col volto coperto e una pistola. Piccola. Cromata. Con un buco nero rivolto verso di lui. Iniziano così le avventure di Monterossi, da un incontro mancato con la morte, in cui viene salvato solo dal caso (e dalla pesantezza di quel bicchiere di cristallo che ha dimenticato di poggiare sul tavolino). È questa la chiamata del destino che lo spinge a indagare. Un po' perché ha paura e deve capire chi lo vuole uccidere; un po' perché è arrivato a un punto della vita in cui viene la tentazione di fare dei bilanci: l'amore è solo il ricordo di una donna che se n'è andata, il lavoro di autore tv gli porta soldi e un po' di fama, ma molte crisi di coscienza e la voglia di andarsene. Un ironico infelice di successo. Gli restano solo l'amato Bob Dylan, l'unico che riesca a dar voce alla sua nostalgia, a trovare le parole; e un desiderio imprescindibile di giustizia. Lo stesso che muove Nadia e Oscar, i suoi due giovani aiutanti presi in prestito dal mondo della tv, e quel manipolo di piedipiatti che con il Monterossi finiranno per collaborare. Detective per caso, per rabbia e per curiosità umana, sempre in bilico tra ironica indolenza e struggimento blues, nella sua ricerca della verità Carlo Monterossi dovrà confrontarsi con una coppia di killer colti e professionali, due zingari in cerca di vendetta, collezionisti e contrabbandieri di souvenir nazifascisti, incredibili scambi di persona, una donna che sembra vissuta più volte e un passato crudele che ritorna e lascia dietro di sé indecifrabili indizi. Tratta dai romanzi di Alessandro Robecchi editi da Sellerio, la serie è diretta da Roan Johnson e scritta da Roan Johnson, Davide Lantieri e Alessandro Robecchi ed è prodotta da Palomar. Nel cast Fabrizio Bentivoglio, Diego Ribon, Donatella Finocchiaro, Martina Sammarco, Luca Nucera, Tommaso Ragno, Bedlù Cerchiai, Beatrice Schiros, Marina Occhionero, Maurizio Lombardi, Gabriele Falsetta, Ilir Jacellari con la partecipazione di Maria Paiato, con la partecipazione speciale di Michele Bravi, con la partecipazione straordinaria di Carla Signoris.

As We See It è una serie in otto episodi che segue le vicende di Jack (Rick Glassman), Harrison (Albert Rutecki), e Violet (Sue Ann Pien), coinquilini poco più che ventenni tutti nello spettro dell'autismo, mentre faticano per ottenere e mantenere un posto di lavoro, fare amicizie, innamorarsi e barcamenarsi in un mondo che li evita. Con l'aiuto delle loro famiglie, degli assistenti, e talvolta anche dandosi una mano reciprocamente, i tre coinquilini affrontano battute d'arresto e celebrano i trionfi durante il loro personalissimo viaggio verso l'indipendenza e l'accettazione. Alla serie partecipano Glassman, Rutecki, e Pien, che si identificano tutti e tre come individui nello spettro dell'autismo. Il cast della serie include anche Sosie Bacon nei panni dell'assistente Mandy, Chris Pang nei panni di Van, fratello di Violet, e Joe Mantegna nel ruolo di Lou, padre di Jack. Showrunner, autore ed executive producer è Jason Katims (Friday Night Lights), vincitore di un Emmy, con Jeni Mulein, Danna Stern, Dana Idisis, Yuval Shafferman, e Udi Segal che come lui ricoprono il ruolo di executive producer. Jesse Peretz è il regista ed executive producer del primo episodio. Basato su un format israeliano creato da Idisis e Shafferman, As We See It è prodotta da True Jack Productions, Universal Television (una divisione della Universal Studio Group), dall'israeliana yes Studios, e Amazon Studios.

The Legend of Vox Machina: Basato sugli amati personaggi e avventure della prima campagna di gioco di ruolo da tavolo (RPG) di Critical Role trasmessa in live streaming, The Legend of Vox Machina è una serie animata di avventura fantasy per adulti che segue i Vox Machina, una banda di disadattati con una passione per alcol e risse. Nel disperato tentativo di ripagare il conto sempre più alto, questi improbabili eroi finiscono per cercare di salvare il regno di Exandria dalle forze magiche oscure. Da un sinistro indovino a una potente maledizione, il gruppo affronta una serie di ostacoli che mettono alla prova non solo le loro abilità, ma anche la forza del loro legame. The Legend of Vox Machina è una produzione Amazon Studios, Critical Role e Titmouse per Prime Video. La serie vede la partecipazione dei fondatori di Critical Role e di Laura Bailey (The Last of Us: Part II), Taliesin Jaffe (Final Fantasy XIV), Ashley Johnson (The Last of Us), Liam O'Brien (Star Wars: The Bad Batch), Matthew Mercer (Overwatch), Marisha Ray (Final Fantasy XV), Sam Riegel (Teenage Mutant Ninja Turtles), e Travis Willingham (Marvel's Avengers). I ragazzi del gruppo Critical Role sono qui anche executive producer, insieme con Brandon Auman (Star Wars: Resistance), Chris Prynoski (Metalocalypse), Shannon Prynoski (Fairfax) e Ben Kalina (Big Mouth).

The Tender Bar racconta la storia di J.R. (Tye Sheridan), un ragazzo orfano di padre che cresce tra i fumi di un bar gestito da zio Charlie (Ben Affleck), il più brillante e originale tra le figure paterne bizzarre ed espansive che incontra nella sua infanzia. Mentre la determinata madre del ragazzo (Lily Rabe) lotta per offrire a suo figlio opportunità che a lei furono negate - e lascia la casa in rovina di suo padre (Christopher Lloyd), uomo stravagante e, suo malgrado, solidale - J.R. inizia a perseguire coraggiosamente, anche se non sempre con grazia, i suoi sogni romantici e professionali - con un piede costantemente nel bar dello zio Charlie. The Tender Bar è basato sul romanzo autobiografico "Il bar delle grandi speranze" di J.R. Moehringer, ed è diretto dal premio Oscar George Clooney

Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso:Dracula e la sua gang sono tornati come non li avete mai visti prima in Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso. Ritrova i tuoi mostri preferiti per un'avventura tutta nuova che vede Dracula impegnato nella missione più terrificante di sempre. Quando la misteriosa invenzione di Van Helsing, il "Raggio Trasformatore", va in tilt, Dracula e i suoi amici mostri vengono tutti trasformati in umani, mentre Jonathan diventa un mostro! Nelle loro nuove sembianze, Dracula, spogliato dei suoi poteri, e un esuberante Jonathan, entusiasta della vita da mostro, devono fare squadra e girare tutto il mondo per trovare una cura prima che sia troppo tardi, e prima di farsi impazzire a vicenda. Con l'aiuto di Mavis e dell'esilarante gang di umani di Dracula, la missione è riuscire a trovare un modo per tornare indietro prima che le loro trasformazioni diventino irreversibili. Il voice cast della versione originale include: Andy Samberg, Selena Gomez, Kathryn Hahn, Jim Gaffigan, Steve Buscemi, Molly Shannon, David Spade, Keegan-Michael Key, Brian Hull, Fran Drescher, Brad Abrell, Asher Blinkoff; mentre in quello italiano troviamo Davide Perino, Cristiana Capotondi, Claudio Bisio, Claudia Catani, Angelo Maggi, Paolo Marchese, Graziella Polesinanti, Luigi Ferraro, Mino Caprio, Luca Dal Fabbro, Stefanella Marrama, Emma Puccio, Anita Ferraro, Sofia Fronzi e Alice Labidi.

Tre Sorelle: Siamo a Roma, nel 2019. Fa caldo e sta per arrivare Ferragosto. Marina, una donna borghese, sposata con un primario di Ortopedia, scopre che suo marito ha una relazione con il suo assistente uomo. Le crolla addosso il mondo. Le sue certezze borghesi vanno in frantumi. Disperata corre a confidarsi con sua sorella Sabrina che ha un negozio di abbigliamento, ma trova in lacrime anche lei. Suo marito, avvocato, ha scoperto che lei lo tradisce e ha deciso di lasciarla. Le due sorelle decidono così di trascorrere le vacanze estive nella villa di Marina a San Felice del Circeo, per trovare un nuovo equilibrio. Insieme a loro parte anche Lorena, la giovane massaggiatrice di Marina, anche lei alle prese con un dramma sentimentale. A loro si aggiungerà poi Caterina, la terza sorella di Marina e Sabrina. Ad interrompere la serenità di questa vacanza, però, sarà l'arrivo di Antonio, il nuovo vicino di casa che romperà gli equilibri delle tre sorelle... Di Enrico Vanzina, con Serena Autieri, Giulia Bevilacqua, Chiara Francini, Rocío Muñoz Morales e Fabio Troiano.

Flashback: Il nuovo film Amazon Original francese Flashback segue le vicende di Charlie, un'avvocata di alto profilo, cinica ed egocentrica, che dopo aver vinto un altro caso incontra uno strano tassista in grado di viaggiare nel tempo di nome Hubert. Riportandola indietro nel tempo dalla Rivoluzione Francese a "Les Trente Glorieuses" e al periodo medievale, Hubert presenta Charlie ad alcune delle donne più famose della storia. Attraverso una serie di eventi sfortunati ma esilaranti, Charlie sarà testimone in prima persona dei momenti storici più importanti e delle battaglie combattute affinché le donne possano vivere in libertà nel XX secolo. Per sfuggire a questo ciclo di viaggi nel tempo, dovrà scoprire qual è veramente il suo ruolo di donna nella società e imparare come aiutare a dare potere a coloro che oggi non hanno voce. Diretto e interpretato da Caroline Vigneaux (Full Speed, We Were Young), il cast include anche Sophia Aram, Suzanne Clément, Lison Daniel, Issa Doumbia, Gad Elmaleh, Lannick Gautry, Emy Letertre, Florent Peyre, Sylvie Testud e Julien Pestel. Il film è prodotto da Alain Goldman per Légende Films,