Claire Foy e James McAvoy star del film My Son

Claire Foy e James McAvoy saranno i protagonisti del film My Son, remake di un film francese che verrà realizzato grazie al sostegno di STXfilms.

Alla regia ci sarà Christian Carion, autore anche dell'opera originale da cui è tratto il lungometraggio.

My Son racconterà la storia di un uomo (James McAvoy), il cui unico figlio scompare, dovendo quindi intraprendere un viaggio con destinazione la città in cui vive la sua ex moglie (Claire Foy), in cerca di risposte.

Il protagonista non avrà a disposizione una sceneggiatore o battute già scritte, come accaduto con il film originale, rimanendo a conoscenza solo degli elementi essenziali della storia. McAvoy dovrà quindi improvvisare e reagire in maniera spontanea agli eventi, mentre il resto del cast e della troupe seguiranno uno script.

Le riprese dovrebbero iniziare a novembre in Scozia e Adam Fogelson, a capo di STXfilms Motion Picture, ha dichiarato: "Siamo elettrizzati nel lavorare con Christian nel creare My Son pensando a un pubblico mondiale. James compierà un lavoro in stile detective in tempo reale, davanti alla telecamera, per creare una vera tensione che sosterrà questo thriller. Ci piace sostenere una narrazione coraggiosa e innovativa come My Son, e Claire non potrebbe essere una scelta più spettacolare o eccitante per questo film che sicuramente elettrizzerà gli spettatori".