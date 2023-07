My Home My Destiny: anticipazioni delle trame dal 24 al 28 luglio

Ecco le anticipazioni delle trame di My Home My Destiny per le puntate in onda, su Canale 5 intorno alle 15:45, da lunedì 24 a venerdì 28 luglio 2023.

Le trame delle puntate di My Home My Destiny nella settimana dal 24 al 28 luglio 2023 annunciano continui colpi di scena. In onda come sempre su Canale 5 alle 15:45, la nuova soap turca con Demet Özdemir sta conquistando un pubblico sempre crescente, attirato da una vicenda, quella della protagonista Zeynep Gosku, che affonda le sue radici in una storia vera.

My Home My Destiny: anticipazioni puntata del 24 luglio

Locandina di My Home My Destiny

Mehdi si reca a casa di Ekrem e Nermin ma non ottiene l'ospitalità sperata. Vola qualche parola di troppo che offende la famiglia del meccanico ma anche quella d'origine di Zeynep. La ragazza scoppia in un pianto inconsolabile.

Puntata del 25 luglio

Zeynep confessa a Nermin che è stato un errore mentire a Mehdi. Sakine e Zeliha provano a salvare il matrimonio ma a complicare la situazione ora c'è anche la gelosia di Mehdi. Nel frattempo Faruk ha raggiunto Zeynep e le ha fatto la classica proposta che non si può rifiutare.

Puntata del 26 luglio

Zeynep incontra Benal per la prima volta, mentre Mujgan continua a punzecchiarla continuamente. Quando la situazione in casa si è ormai fatta insostenibile, Mehdi compie un gesto estremo, dopo averci a lungo riflettuto. Ma non sarà l'unico accadimento del giorno, perchè la polizia irrompe nell'officina.

Puntata del 27 luglio

Mentre Zeynep è in aeroporto, Mehdi viene portato in centrale dai poliziotti: l'accusa è sfruttamento del lavoro minorile per via della presenza di Kibrit e Nuh nella sua officina. I familiari vengono subito messi al corrente proprio da Nuh ma devono cercare di non far sapere la verità a Zeliha, che di recente ha avuto un infarto. Il giorno dopo sono tutti in tribunale per la prima udienza del processo.

Puntata del 28 luglio

Zeyenp va a trovare Kibrit nella casa famiglia ma non è lì per portarla via, cosa che delude le aspettative della ragazzina. Mentre sta tornando a casa, Zeynep viene avvicinata da Benal che la invita per un caffè. Nuh invece è deciso ad aiutare Sakine e Zeliha nel loro piano di riavvicinamento per i due novelli sposi.

Dove vedere in replica la soap turca

Sarà possibile seguire My Home My Destiny anche in replica grazie allo streaming, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Vecchie puntate e altri contenuti legati alla nuova soap turca con Demet Özdemir saranno consultabili gratuitamente, previa iscrizione, nella sezione dedicata a My Home My Destiny.