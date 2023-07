My Home My Destiny anticipazioni trama 31 luglio: Zeynep propone un'adozione a Mehdi

Le anticipazioni della trama di My Home My Destiny, che tornerà lunedì 31 luglio 2023 con la nuova puntata alle 15:45 su Canale 5.

My Home My Destiny torna domani, lunedì 31 luglio 2023, alle 15:45 su Canale 5 con una nuova puntata e una nuova settimana. Zeynep, la protagonista interpretata da Demet Özdemir, dopo il duro scontro avuto con Kibrit nella casa famiglia, prenderà una decisione estrema, qualcosa in cui solo Mehdi potrà aiutarla.

My Home My Destiny: riassunto della puntata del 28 luglio

Dopo l'arresto di Mehdi, Kibrit è stata portata in una casa famiglia, dove riceve la visita di Zeynep. Che non è lì però per portarla via, cosa che fa andare la ragazzina su tutte le furie. Nel frattempo Nuh ed Emine elaborano un piano per far riavvicinare i due sposi, e sembra che anche il destino ci stia mettendo lo zampino, ma nell'ombra incombe Benal, che sospetta di essere incinta del Karaca.

Anticipazioni del 31 luglio: una disastrosa premessa

Nuh ed Emine portano avanti il loro piano e invitano, di nascosto l'uno dall'altra, sia Mehdi che Zeynep a unirsi. Le intenzioni dei due amici sono buone ma i due sposini, nonostante restino spesso soli, non si rivolgono quasi parola. A complicare la situazione interviene ciò che solo Mehdi sembra aver notato: Ekrem, padre adottivo di Zeynep, abbracciato a una donna che non è certo Nermin.

Un evento inatteso salva la situazione nell'episodio di lunedì

Alla ricerca di un altro locale in cui cenare, i quattro si imabttono in un uomo che sta picchiando un bambino per rubargli dei soldi. Mehdi, senza pensarci due volte, interviene, strappa il piccolo dalle grinfie del malvivente e lo porta via per farlo mangiare. Agli occhi di Zeynep quel nobile gesto getta ora una nuova luce sul Karaca, a cui decide, in cuor suo, di dare una seconda possibilità.

Nel prossimo episodio della soap turca Zeynep prova a creare una famiglia con Mehdi

Quanto accaduto al ristorante fa riflettere la Gosku sulla situazione della povera Kibrit. Così decide di fare una proposta a Mehdi: adottarla! Ma il meccanico è contrario. È convinto infatti che Zeynep sia rimasta accanto a lui negli ultimi giorni solo per pietà, e che abbia già deciso di partire con Faruk per Londra. Zeyenp, delusa, non ha neppure la forza di dirgli che si sbaglia.

Zeynep va via di casa nell'episodio del 31 luglio?

Amareggiata per l'ennesima incomprensione e l'ennesima mancanza di fiducia, Zeynep decide di fare una proposta alla sua famiglia: lasciare la casa del Karaca e trasferirsi tutti insieme da Sultan. Zeliha però non è affatto d'accordo, lei vuole che le cose si sistemino tra suo figlio e la nuora, così chiede a Sakine di intervenire ancora una volta.

Dove vedere in streaming la soap con Demet Özdemir

Sarà possibile seguire My Home My Destiny anche in streaming, in contemporanea alla messa in onda oppure on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Puntate e altri contenuti legati alla nuova soap turca saranno consultabili gratuitamente, previa iscrizione, nella sezione dedicata a My Home My Destiny. Come la clip che anticipa l'episodio 16, disponibile su Mediaset Infinity.