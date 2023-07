My Home My Destiny, anticipazioni trama 14 luglio: Zeynep cacciata di casa!

Ecco le anticipazioni della trama di My Home My Destiny, che tornerà venerdì 14 luglio 2023 con la nuova puntata alle 15:40 su Canale 5.

My Home My Destiny torna domani, venerdì 14 luglio 2023, alle 15:40 su Canale 5 con una nuova puntata. Arrivata per la prima volta sulla TV italiana, attesissima dai fan della bella Demet Özdemir - già co-protagonista di DayDreamer al fianco di Can Yaman -, la nuova soap turca ci farà compagnia per tutta l'estate, dal lunedì al venerdì.

My Home My Destiny: riassunto della puntata del 13 luglio

Dopo tanta insistenza, Mehdi e Zeynep accettano di incontrarsi. Nonostante si trovino reciprocamente interessanti, la ragazza resta ferma sulle sue posizioni: non ha intenzione di sposarsi perchè punta a terminare gli studi e a diventare un avvocato di successo. Mehdi rispetta la sua decisione e trova nobile il suo proponimento, ma sarebbe disposto a sposarla anche il giorno successivo.

My Home My Destiny, anticipazioni 14 luglio: Zeynep è sopraffatta

Zeynep cerca di dividersi tra la sua famiglia biologica e quella adottiva ma rimane sopraffatta da questa doppia vita. Deve decidersi a relegare qualche legame al passato: ecco perchè chiede a Faruk di incontrarla. Ha intenzione di comunicargli che non intende sposarlo e che è meglio si dicano addio per sempre.

Nel prossimo episodio di My Home My Destiny Nermin litiga con Sakine

La decisione di Zeynep di trasferirsi nel vecchio quartiere sta facendo soffrire molto la sua madre adottiva, Nermin. La donna non accetta di perdere quella figlia che ha tanto desiderato, ne nasce un'accesa discussione con Sakine, che invece ha ben altri piani per il futuro di Zeynep e non intende perderla ancora una volta.

Una sofferta decisione nella puntata di venerdì di My Home My Destiny

Il litigio con Sakine ha lasciato strascichi su Nermin. Ekrem si trova costretto a prendere una sofferta decisione: preoccupato per la moglie, intima a Zeynep di non tornare più nella loro casa e di andarsene per sempre.

In My Home My Destiny del 14 luglio le cose si complicano per Mehdi

Dopo la decisione di Zeynep di vedersi solo come amici, Mehdi si abbandona allo sconforto perchè convinto che non riuscirà mai a conquistare la donna che ormai gli ha rapito il cuore.

Nuh lo esorta a fare di tutto per sposarla. Lui però è anche preoccupato per il suo caro amico, Veysi, che potrebbe uscire di prigione e questo complicherebbe le cose.

My Home My Destiny: dove vederlo in streaming

Sarà possibile seguire My Home My Destiny anche in streaming, in contemporanea alla messa in onda oppure on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Puntate e altri contenuti legati alla nuova soap turca saranno consultabili gratuitamente, previa iscrizione, nella sezione dedicata a My Home My Destiny.